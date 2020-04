Dừng cách ly xã hội từ 23/4: Những dịch vụ nào được phép mở cửa, hoạt động nào vẫn bị cấm?

Chiều 22/4, Thủ tướng Chính phủ quyết định cả nước cơ bản dừng cách ly xã hội bắt đầu từ 0h ngày 23/4. Cả nước chỉ còn 4 tỉnh thành thuộc nhóm có nguy cơ gồm Hà Nội, Bắc Ninh, Hà Giang và TP.HCM.

Đặc biệt một số vùng được xếp vào nhóm nguy cơ cao vẫn phải thực hiện nghiêm Chỉ thị số 16 về cách ly xã hội bao gồm: huyện Đồng Văn (tỉnh Hà Giang), huyện Mê Linh và Thường Tín (Hà Nội) cùng khu công nghiệp Yên Phong (Bắc Ninh). 59 tỉnh thành khác trên cả nước được xếp vào nhóm nguy cơ thấp.

Vậy từ ngày 23/4, các hoạt động sản xuất kinh doanh nào được mở cửa trở lại, dịch vụ nào vẫn bị cấm?

Nhóm nguy cơ thấp



59 tỉnh thành thuộc nhóm nguy cơ thấp, cơ bản được gỡ bỏ lệnh cách ly xã hội cụ thể như sau:



- Bắt buộc phải đeo khẩu trang khi tiếp xúc với người khác



- Giảm quy định về khoảng cách tiếp xúc từ 2m xuống còn 1m

Người dân vẫn phải nghiêm túc thực hiện đeo khẩu trang



- Nâng giới hạn không được tập trung quá 20 lên 30 người



- Các đơn vị vận tải hành khách công cộng như: xe buýt, tàu hỏa, xe khách, taxi... được hoạt động với 50% công suất



- Các cửa hàng kinh doanh, dịch vụ hàng hóa không thiết yếu được phép mở cửa

Nhóm có nguy cơ



4 tỉnh thành gồm Hà Giang, Hà Nội, Bắc Ninh, TP.HCM thực hiện các quy định như sau:



- Đeo khẩu trang khi tiếp xúc với người khác



- Giảm quy định về khoảng cách tiếp xúc từ 2m xuống còn 1,5m

Dịch vụ ăn uống, kinh doanh đường phố được phép mở cửa trở lại



- Nâng giới hạn không được tập trung quá 10 lên 20 người



- Các đơn vị vận tải hành khách công cộng như: xe buýt, tàu hỏa, xe khách, taxi... được hoạt động với 20-30% công suất



- Các cửa hàng kinh doanh, dịch vụ hàng hóa không thiết yếu, các loại hình kinh doanh đường phố... được phép mở cửa trở lại.

Nhóm nguy cơ cao



4 địa phương được xếp vào nhóm nguy cơ cao vẫn thực hiện nghiêm Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ, cụ thể:





- Đeo khẩu trang khi tiếp xúc với người khác



- Giữ khoảng cách tiếp xúc tối thiểu 2m



- Không tập trung quá 2 người ở nơi công cộng



- Hạn chế tối đa việc ra khỏi nhà





Ngoài các quy định riêng với từng nhóm nguy cơ, trên cả nước nghiêm cấm các hoạt động tổ chức sự kiện, lễ hội, thể thao đông người...



Các dịch vụ quán bar, karaoke, vũ trường, massage, Các dịch vụ quán bar, karaoke, vũ trường, massage, làm đẹp chưa được phép hoạt động. Công viên, sở thú chưa được mở cửa trở lại. Chưa nới lỏng các quy định nhập cảnh, chưa cho phép đón khách du lịch nước ngoài.

Your browser does not support HTML5 video.

Từ 23/4, cả nước cơ bản dừng thực hiện cách ly xã hội. Video: VTV





Hà Ly (t/h)