Đừng coi thường giác quan của phụ nữ: Bạn trai chụp ảnh bát chè, chị gái soi bằng chứng ngoại tình

Trong tình yêu , một trong những lý do khiến các cặp đôi rạn nứt và tan vỡ là bởi sự không chung thủy. Khi một trong hai người đã ngoại tình thì đối phương không thể nào tha thứ được, và sau đó mối quan hệ dù có sâu đậm đến mức nào thì cũng phải két thúc.

Nhiều người ngoại tình, lăng nhăng thường nghĩ mình rất thông minh, có thể che dấu những việc mờ ám khỏi nửa kia của mình. Chỉ với một dấu hiệu nhỏ từ phía người yêu, các cô bạn gái với giác quan thứ 6 phi thường đã nhanh chóng phát hiện việc ngoại tình và 'vạch trần' bộ mặt thật của các tra nam.

Vạch trần tra nam ngoại tình từ bức ảnh bát chè trôi nước. Ảnh: Dưa Hấu Nhỏ/ FB

Mới đây, theo thông tin từ nhóm Weibo VN trên mạng xã hội Facebook, một cặp đôi đã chia tay vì bạn gái phát hiện ra người yêu mình có bồ. Đáng chú ý, toàn bộ vụ ngoại tình đã bị cô bạn gái siêu đẳng vạch trần chỉ bằng một bức ảnh chụp bát chè. Ban đầu, cô nàng trong câu chuyện thấy người yêu đăng một bức ảnh đang ăn chè trôi nước nên đã vào xem, tuy nhiên bức ảnh này khiến cô nhận thấy một dấu hiệu bất thường. Khi nhìn kĩ, cô thấy ở trên chiếc thìa có phản chiếu hình ảnh một người lạ mặt, rõ ràng là nữ giới nên đã gặng hỏi.

Vạch trần tra nam ngoại tình từ bức ảnh bát chè trôi nước. Ảnh: Dưa Hấu Nhỏ/ FB

Khi bị người yêu vạch trần, lúc đầu người bạn trai chối bay chối biến, nói rằng hình ảnh trên chiếc thìa chỉ là hình TV phản chiếu thôi. Tuy nhiên, cô nàng không chịu thua, tiếp tục chỉ ra những điểm vô lý trong câu nói của anh chàng. Sau cùng, người bạn trai đành phải nhận lỗi, tuy nhiên anh ta lại đáp lại bằng giọng tỉnh bơ: "Thực ra là người con gái khác, cô ấy đã ở cùng anh hai ngày qua. Tối qua cô ấy đi rồi". Sau đó, cô người yêu bức xúc đăng toàn bộ sự việc lên mạng xã hội, không quên ghi: "Nói cho tra nam tiện nữ biết, chị em phụ nữ khi yêu không phải không có não đâu, mà chính là Sherlock Holmes hợp lực với Conan Doyle đó!"

Trước câu chuyện này, cư dân mạng không thể kiềm chế cơn giận, lên tiếng chỉ trích anh bạn trai 'tra nam' thậm tệ. Có người cho rằng, hành động của nam thanh niên đáng giận 1 thì thái độ của anh ta còn đáng giập 10, bị phát hiện không hề ăn năn mà còn tỏ ra mình vô tội. Một cư dân mạng đã bình luận: "Con gái một khi đã yêu và để ý thì dấu hiệu nhỏ như cái đầu móng tay họ còn nhận ra nữa là mấy chuyện thế này. Cái đáng giận nhất ở đây chính là thái độ của người đàn ông. Kẻ không coi trọng mối quan hệ, chẳng thiết gì yêu đương thì bị "đá" là xứng đáng!".

Đúng là trong tình yêu nhất định sẽ có lúc phai nhạt, không phải lúc nào cũng mặn nồng như thuở mới bên nhau. Tuy nhiên, trong bất kì tình huống nào, việc ngoại tình cũng là khó chấp nhận. Nếu không còn tình cảm nữa, người ta nên mạnh dạn nói thật và chia tay, thay vì giấu giếm mọi chuyện và làm khổ tất cả những người trong cuộc.

Your browser does not support HTML5 video.

Xem thêm: Dù đã lấy vợ nhưng chỉ muốn có con với tình nhân

Theo Dưa Hấu Nhỏ/ Weibo Viet Nam

Linh Chi (t/h)