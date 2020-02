Dùng dao gọt hoa quả đâm bạn chết tức tưởi vì… xích mích chuyện đánh bài

Theo tin từ Nhịp sống trẻ, ngày 21/2, Công TP Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai ) đã bắt tạm giam hình sự đối với Thạnh An (20 tuổi, ngụ tỉnh Vĩnh Long, tỉnh Đồng Nai) để điều tra về hành vi Giết người theo quy định tại điều 123 Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017.

Theo thông tin ban đầu, đối tượng và anh Võ Thanh Tuấn (31 tuổi, trú tại Đồng Nai) vốn là bạn bè cùng làm nhân viên của quán nhậu ở phường Long Bình Tân (TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai). Bình thường, hai người có mối quan hệ khá thân thiết, chưa từng xảy ra xích mích.

Đến chiều ngày 19/2, sau khi tan ca, cả hai cùng anh Ngô Thanh Quốc (31 tuổi, ngụ tại tỉnh Trà Vinh, trú ở tỉnh Đồng Nai) tụ tập chơi bài ăn tiền. Sau khi chơi được một lúc thì An và anh Quốc xảy ra mâu thuẫn cãi cọ vì không hiểu ý nhau trong lúc chơi.

Đối tượng An tại cơ quan điều tra

Hai bên lao vào định đánh nhau nhưng được mọi người can ngăn kịp thời. Sau cuộc cãi vã đó chiếu bạc cũng bị giải tán, ai đi làm việc của người nấy.

Đến tối cùng ngày, Tuấn và Quốc đi ngang qua chỗ An thì nhắc lại chuyện mâu thuẫn lúc đánh bài. Lúc này, An và Quốc lao vào cãi cự, đánh nhau. Trong lúc bực tức, An lấy con dao gọt tỉa trái cây để cạnh đâm mạnh vào bụng anh Quốc khiến nạn nhân gục tại chỗ.

Phát hiện sự việc, anh Tuấn cùng một số người khác nhanh chóng đưa nạn nhân đi cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng nên anh Quốc đã tử vong vào chiều hôm sau.

Công an nhận được tin báo về vụ án mạng đã đến phong tỏa hiện trường, tiến hành tịch thu hung khí, lấy lời khai nhân chứng và áp giải An về trụ sở làm việc. Tại đây, An khai nhận hành vi đâm tử vong anh Quốc với lý do... không kiềm chế được cảm xúc.

Hiện Công an đang mở rộng điều tra, làm rõ vụ việc.

Nga Đỗ (t/h)