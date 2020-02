Dùng dao truy sát bạn tử vong vì nghi ngờ gian lận trong lúc chơi bài

Chiều ngày 24/2, Công an phường Nghĩa Thành nhận được tin báo của công dân về việc, trên địa bàn phường xảy ra một vụ án mạng nghiêm trọng. Cụ thể, vụ việc xảy ra vào khoảng 15h15 phút.

Khi đó, người dân ở tổ 10 (phường Nghĩa Thành, TP Gia Nghĩa) nghe thấy tiếng kêu cứu thất thanh của anh Y Sơn (18 tuổi, ngụ tại phường Nghĩa Tân, TP Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông ) nên chạy ra xem. Người dân thấy anh Sơn đang bị Đỗ Mạnh Quyền (ngụ huyện Đắk R’lấp) cầm dao đuổi chém.

Bị rượt đuổi, anh Sơn chạy vào trốn trong căn nhà trọ của người dân bên đường. Cùng lúc, Quyền lao vào đâm nạn nhân gục tại chỗ. Người dân phát hiện sự việc đã đưa anh Sơn đi cấp cứu nhưng do mất nhiều máu, vết thương quá sâu nên không thể qua khỏi.

Gây án xong, Quyền vứt hung khí rồi bỏ trốn khỏi hiện trường. Thế nhưng biết mình khó lòng trốn thoát được nên chiều cùng ngày, đối tượng đã đến trụ sở Công an phường Nghĩa Thành đầu thú. Tại cơ quan điều tra, Quyền khai nhận hành vi phạm tội và khai nguyên nhân do mâu thuẫn trong lúc đánh bài. Theo đó, Quyền nghi ngờ anh Sơn gian lận nên đã dùng dao truy sát.

Sáng ngày 25/2, Công an tỉnh Đắk Nông đã ra lệnh bắt tạm giữ Đỗ Mạnh Quyền để điều tra về hành vi giết người. Đồng thời, cơ quan điều tra cũng tiến hành khám nghiệm tử thi, xác định nguyên nhân tử vong và mở rộng điều tra vụ án.

Trước đó vài ngày, cơ quan điều tra Công an tP Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai) đã ra lệnh bắt giữ khẩn cấp đối với Thạnh An 20 tuổi, ngụ Vĩnh Long) để điều tra về hành vi dùng dao đâm chết người. Vụ án mạng này cũng liên quan đến mâu thuẫn trong lúc đánh bạc.

Theo điều tra ban đầu, Thạnh An và anh Ngô Thanh Quốc (31 tuổi, quê ở Vĩnh Long) đều là nhân viên của quán ăn Chín Hải thuộc phường Long Bình Tân, TP Biên Hòa. Chiều ngày 19/2, An, Quốc và Võ Thanh Tuấn (31 tuổi) rue nhau uống rượu, sau đó tổ chức đánh bài theo hình thức bài cào ba lá ăn thua bằng tiền mặt.

Đánh bài được một lúc thì giữa An và Quốc xảy ra cãi cự liên quan đến tiền đánh bạc. Sau đó ba người không chơi nữa, An ra võng nằm ngủ. Đêm cùng ngày, Tuấn và Quốc đi ngang qua chỗ An nằm, nhắc lại chuyện mâu thuẫn trong lúc đánh bài. An tức giận cầm con dao gọt trái cây để sẵn trên bàn cạnh võng đứng lên đâm mạnh vào bụng Quốc.

Dù đã được đưa đi cấp cứu ngay nhưng do vết thương nặng nên Quốc đã tử vong ngay sau đó.

