Dùng điếu cày đánh người tử vong vì mâu thuẫn khi mượn mic hát ở quán trà chanh

Tờ VOV đưa tin, ngày 4/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Yên Lạc (tỉnh Vĩnh Phúc ) đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với đối tượng Đặng Ngọc Hoan (25 tuổi, trú tại huyện Yên Lạc) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích dẫn đến hậu quả chết người.

Theo điều tra ban đầu, ngày 3/2, gia đình anh Lê Diên Nam (21 tuổi, trú tại xã Hồng Phương) đến Công an xã Hồng Phương trình báo sự việc: Vào tối ngày 1/2, Nam đi chơi cùng một số người bạn sau đó xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát đánh nhau gây thương thích ở đầu.

Đến sáng ngày 2/2, thấy anh Nam Sức Khỏe yếu đi nên gia đình đã đưa anh đi Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) để thăm khám và điều trị trong tình trạng bị thương nặng.

Đến 13h ngày 2/2, Công an xã Hồng Phương trình báo sự việc đến Công an huyện Yên Lạc. Nhận được tin báo, Công an huyện đã vào cuộc xác minh, điều tra theo trình tự mà Pháp luật quy định.

Đối tượng Hoan tại cơ quan điều tra

Điều tra cho thấy, rạng sáng ngày 1/2, đối tượng Hoan và anh Lê Diên Nam cùng có mặt tại quán chà tranh 365 (đặt tại thôn Phú Phong, xã Hồng Châu, huyện Yên Lạc). Trong quá trình ngồi uống nước hát hò thì hai nam thanh niên này xảy ra mâu thuẫn khi mượn mic hát không được.

Phía cơ quan điều tra xác định, đối tượng Đặng Ngọc Hoan đã sử dụng một chiếc điếu cày làm hung khí đánh vào đầu anh Lê Diên Nam khiến nạn nhân bất tỉnh, phải nhập viện cấp cứu.

Mặc dù đã được gia đình đưa xuống bệnh viện tuyến dưới ở Hà Nội để điều trị nhưng do vết thương nghiêm trọng nên anh Nam đã tử vong vào tối ngày 2/2. Hiện Công an huyện Yên Lạc đã tạm giữ đối tượng Hoan và đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Về phần nạn nhân Nam, sau khi cơ quan điều tra tiến hành khám nghiệm tử thi xác minh nguyên nhân tử vong thì đã bàn giao thi thể về cho gia đình tổ chức an táng theo phong tục địa phương. Trước việc con trai đột ngột qua đời do mâu thuẫn trong lúc uống nước khiến bố mẹ và người thân nạn nhân vô cùng đau đớn. Họ mong cơ quan điều tra sớm làm rõ vụ việc.

Your browser does not support HTML5 video.

Giết người vì tiếng ồn hát karaoke

Xem thêm: Người đàn ông bị đâm nhiều nhát tử vong vì giành nhau mở loa hát karaoke

Nga Đỗ (t/h)