Án mạng thương tâm trong vườn chè: Lời khai lạnh lùng của hung thủ dùng gậy tre đánh chết người

Ngày 9/3, Công an huyện Quỳ Hợp cho biết, đã bắt tạm giữ đối với đối tượng Mạc Văn Liệu (53 tuổi, trú tại xã Yên Hợp, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An) để điều tra về hành vi Giết người. Đến ngày 10/3, Công an huyện đang phối hợp với Công an tỉnh mở rộng điều tra, làm rõ các tình tiết trong vụ án.

Theo tin từ Người lao động, đêm ngày 2/3, một người dân phát ông Mạc Văn H. (52 tuổi, trú tại xóm Mới, xã Yên Hợp, huyện Quỳ Hợp) nằm bất động trong vườn chè. Kiểm tra thấy ông H. vẫn còn thở nên người này đã hô hào một số người dân khác đưa ông H. đi cấp cứu, đồng thời trình báo sự việc lên Công an huyện Quỳ Hợp.

Về phần nạn nhân H., mặc dù đã được các bác sĩ cứu chữa tận tình nhưng do vết thương quá nghiêm trọng nên đã tử vong ngay sau đó. Nhận được tin báo, Công an đã tiến hành khám nghiệm tử thi, xác định nguyên nhân tử vong là do vỡ hộp sọ. Sau đó, thi thể được bàn giao lại cho gia đình tiến hành an táng.

Đối tượng Mạc Văn Liệu (ảnh Công an Nghệ An)

Nghi ngờ cái chết của ông H. không phải là do tai nạn nên đã thiết lập hồ sơ án, tiến hành điều tra sâu. Sau khi khoanh vùng đối tượng, Công an xác định đối tượng Mạc Văn Liệu có liên quan đến vụ án này nên đã triệu tập lấy lời khai. Sau đó ra bệnh bắt tạm giữ phục vụ điều tra.

Tại cơ quan Công an, sau nhiều giờ đấu tranh, đối tượng Liệu đã khai nhận toàn bộ hành vi tội ác.

Theo lời khai của Liệu, vụ việc xảy ra vào ngày 2/3. Khi đó Liệu đi đám cưới về thì phát hiện ông H. đang hái trộm chè nhà mình. Trong hơi men cùng cơn tức giận, Liệu đã xông đến dùng gậy tre đánh 2 phát vào vùng đầu của ông H. khiến nạn nhân gục tại chỗ.

Gây án xong, Liệu không đưa nạn nhân đi cấp cứu mà gọi điện cho người nhà đến đưa về nhà. Người nhà chưa kịp đến nơi thì người dân phát hiện ông H. nằm bất động trong khu trồng chè nhà Liệu.

Theo cơ quan điều tra, ông H. có hoàn cảnh khó khăn, vợ mất, ông sống 1 mình nuôi 3 người con. Giữa ông H. và Liệu có quan hệ anh em họ. Hiện Công an đang điều tra để hoàn thiện hồ sơ chuyển các cơ quan tố tụng cùng cấp để xử lý theo đúng quy định Pháp luật

Nga Đỗ (t/h)