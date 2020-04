Dựng kịch bản trúng Vietlot 49 tỷ để lừa đảo vì… “thương chồng”

TAND tỉnh Nghệ An vừa mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Lê Thị Hiền (27 tuổi, ngụ tại xã Phúc Thọ, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Kịch bản “có một không hai” Hiền dựng lên để lừa tiền người ta vì không muốn chồng đi xuất khẩu lao động (XKLĐ) vất vả.

Giả “thầy cúng” để lừa đảo

Lê Thị Hiền (SN 1993, trú tại xã Phúc Thọ, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An ) lấy chồng là anh Trần Văn Thắng (cùng quê). Do lấy nhau khi còn trẻ nên cả hai chưa có công ăn việc làm ổn định, kinh tế gia đình rơi vào cảnh khó khăn. Đến giữa năm 2017, khi vợ mang bầu , để có thêm tiền trang trải cuộc sống, anh Nguyễn Văn Thắng quyết định đi XKLĐ. Thời điểm đó, anh Thắng đang bị thoát vị đĩa đệm nên thường đau lưng Sức Khỏe yếu. Nhìn người chồng bệnh tật cố gồng lưng lên để đi làm kiếm tiền, Hiền vô cùng thương.

Vì không muốn chồng phải ra nước ngoài làm việc vất vả, Hiền đã lừa chồng và gia đình chuyện mình trúng Vietlot 49 tỷ đồng. Để mọi người tin tuyệt đối với câu chuyện này, Hiền rủ chồng và vài người thân khác ra Hà Nội để nhận thưởng. Tuy nhiên, khi đến trụ sở công ty xổ số, Hiền không cho người thân vào cùng nhằm tránh bị mọi người phát hiện. Sau khi về nhà, Hiền bắt đầu dùng hết chất xám để nghĩ ra màn kịch lừa đảo sao cho tinh vi và kín kẽ nhất.

Hiền biết chị ngô Thị Thùy Dung (SN 1989, ngụ cùng địa phương) là cán bộ ngân hàng, có kinh tế khá giả nên đã tìm cách tiếp cận, lừa đảo. Sau khi tìm hiểu cặn kẽ công việc cũng như đời tư của “con mồi”, Hiền lấy một sim điện thoại rác nhắn tin cho chị Dương nói rằng mình trúng xổ số Vietlot 49 tỷ đồng. Hiền nói với chị Dương rằng, số tiền trên đã được chị gái chồng nhận hộ nhưng chưa sử dụng vì vướng “phần âm” phải mời thầy cúng về làm lễ giải. Để màn kịch trở nên hoàn hảo hơn, Hiền dùng thêm một số điện thoại khác nhắn tin cho chị Dương tự xưng là thầy cúng đang làm lễ giải cho Hiền.

Hiền gây ra tội lỗi như ngày hôm nay là vì thương chồng, không muốn chồng đi XKLĐ (Ảnh bị cáo Hiền)

Nắm thóp chị Dương là người mê tín nên Hiền tiếp tục với chị Dương chuyện 1 trong 2 đứa con đã mất trước đó của chị Hiền đã đầu thai làm con thứ 2 của chị Dương. Vì nó là máu mủ của mình nên Hiền hứa sẽ cho con chị Dương một phần tiền trong số 49 tỷ trúng xổ số Vietlot, đồng thời cho vay tiền để trả nợ. Nghe vậy, chị Dương tin liền và cũng tiện mồm tâm sự chuyện bố mẹ, anh trai đang nợ nần. Biết cá đã cắn câu, Hiền chủ động mượn tiền của chị Dương với lời hứa “khi nào làm xong lễ giải hạn sẽ trả đầy đủ cả gốc lẫn lãi”. Không chút nghi ngờ, chị Dương thẳn tay chuyển cho Hiền hơn 3,4 tỷ đồng.

Đến tháng 8/2016, chị Dương đề nghị Hiền trả tiền. Do không có tiền trả nợ nên Hiền dùng facebook mạo danh người quen của chị Dương đang ở nước ngoài nói có gói bảo hiểm được thanh toán 20 tỷ đồng nhưng chưa đến hạn, nếu muốn thanh toán phải lo chạy thủ tục. Tài khoản facebook này nhờ chị Dương chuyển tiền cho Hiền để lo thủ tục. Khi thanh toán được sẽ chuyển tiền hoàn trả ngay. Và như uống phải bùa mê, chị Dương tất tưởi đi vay mượn người quen rồi chuyển cho Hiền gần 4,7 tỷ đồng.

Với số tiền trên, Hiền hiên ngang mang đi mua đất, mua xe hơi, mua xe máy đắt tiền, mua vàng, chơi điện tử, ăn tiêu xả láng… Sau một thời gian dài không thấy đầu kia hồi âm trả tiền, lúc này chị Dương mới bắt đầu nảy sinh nghi ngờ và dần hiểu ra việc mình đã bị lừa. Chị Dương nhiều lần đến nhà đòi tiền Hiền nhưng chỉ trả lại 5,3 tỷ đồng gồm tiền mặt, bìa đất, xe máy, ô tô…

Bản án thích đáng

Biết chắc mình bị lừa đảo, chị Dương trình báo vụ việc lên cơ quan cảnh sát điều tra. Ngày 7/6/2019, Lê Thị Hiền bị bắt giữ. Sau thời gian nghiên cứu hồ sơ, Viện kiểm sát (VKS) chuyển cáo trạng truy tố sang Tòa án nhân dân (TAND) cùng cấp đề nghị truy tố bị cáo Hiền tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản . Cuối thàng 3/2020, TAND tỉnh Nghê An mở phiên tòa xét xử Lê Thị Hiền. Suốt phiên tòa, bị cáo Hiền khóc lóc, cúi đầu thừa nhận hành vi của mình. Hiền khai, bì thương chồng, không muốn chồng ra nước ngoài trong khi đang bị bệnh nên đã dựng nên màn kịch lừa đảo. Chồng Hiền và gia đình chồng hoàn toàn tin vào việc Hiền trúng Vietlot 49 tỷ.

Về phần bị hại, là người có học thức, là nhân viên ngân hàng nhưng vì mê tín và tin tưởng Hiền (có mối quan hệ với bên nhà chồng) nên đã răm rắp tin vào màn kịch Hiền dựng lên. Không những mất tiền, chị Dương sau đó còn chịu áp lực từ phía gia đình chồng. Sau khi câu chuyện vỡ lở, cuộc hôn nhân của vợ chồng chị tan vỡ. Từ ngày ly hôn, chị Dương về sống với bố mẹ đẻ trong tình trạng ôm một đống nợ nần. Đến dự tòa, chị Dương yêu cầu bị cáo phải bồi thường toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt.

Bị hại là người mê tín nên dễ dàng bị Hiền lừa, chiếm đoạt 8,7 tỷ đồng (Ảnh bị hại Dương)

Khi được tòa cho nói lời sau cùng, Hiện lắp bắp nói: “Con xin lỗi bố mẹ, vì con mà bố mẹ nhiều tủi nhục. Con là đứa con bất hiếu. Em xin lỗi chồng. Nhờ chồng thay em chăm sóc hai đứa con”. Nghe lời hối hận muộn màng của con gái, ông bố 54 tuổi chỉ biết ôm đứa cháu vào lòng mà khóc. Sau đó, HĐXX cho tòa tạm nghỉ để nghị án. Trong giờ chờ nghị án, người thân đưa hai đứa con 3 và 2 tuổi vào phía bị cáo để gặp mẹ. Nhìn thấy mẹ, đứa con gái 3 tuổi òa khóc. Hiền chỉ biết đưa đôi tay đang bị còng lên vuốt ve con gái. Nhìn hai đứa nhỏ, Hiền khóc toán lên: “Mẹ xin lỗi hai con”. Khi hai đứa con được người thân đưa ra khỏi phòng xử án, bị cáo Hiền chỉ biết nhìn theo mếu máo gọi tên hai con mãi. Từ ngày Hiền bị bắt, hai đứa con nhỏ ở với cha và gia đình bên nội chăm sóc.

Sau khi nghị án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Lê Thị Hiền 14 năm tù. Buộc bị cáo hoàn trả lại số tiền hơn 2,6 tỷ đồng cho bị hại. Nghe xong bản án, Hiền chỉ biết ôm mặt khóc. Lúc này Hiền mới nhận ra, ngày trở về với hai đứa con là rất xa. Chỉ vì lòng tham, Hiền tự đẩy mình vào con đường tù tội. Những giọt nước mắt ân hận muộn màng không thể cứu Hiền ra khỏi tình cảnh tù tội này được. Đây là bản án thích đáng Hiền phải nhận.

Phiên tòa xét xử Lê Thị Hiền

Nga Đỗ (t/h)