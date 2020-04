Dựng kịch thử lòng vợ trẻ kém tuổi, tỷ phú U70 nhận được cái kết bất ngờ sau nhiều năm chung sống

Những câu chuyện tình chênh lệch tuổi tác luôn là đề tài để dư luận bàn tán, chú ý, vì tò mò hay để soi xét chỉ trích mà cho rầng đó là kệch cỡm. Bên cạnh những thị phi chân dài cặp đại gia lớn tuổi, đào mỏ,… cũng có những tình yêu xuất phát từ hai trái tim đồng cảm, chân thành mà chỉ có người trong cuộc mới cảm nhận được. Và câu chuyện tình của cặp đôi Kato Cha – Ayana ở Nhật Bản là một minh chứng như thế hôn nhân chênh lệch tuổi tác.





Cặp đôi “đũa lệch” rung động làng giải trí và cái kết ngọt ngào sau 10 năm bên nhau

Kato Cha, 78 tuổi là một nghệ sĩ hài, bậc thầy về trà đạo có địa vị cao ở Nhật Bản. Hình ảnh của ông với quả đầu trọc, chiếc kính với ria mép hài hước đã in sâu trong lòng người hâm mộ ở xứ sở hoa anh đào. Sau khi hôn nhân tan vỡ với người vợ đầu năm 2003, có một thời gian dài ông mắc bệnh trầm cảm và dần kép kín, không còn xuất hiện trước công chúng.

Kato Cha tái hôn với Ayana vào năm 2011, khi đó ông ở tuổi 69 còn vợ mới 23





Đầu năm 2011, nghệ sĩ Kato (lúc đó ở tuổi 69) đã lần nữa lên kết hôn với cô vợ Ayana kém ông 46 tuổi. Cô Ayana, năm đó 23 tuổi là một thư ký, kiêm người mẫu. Cả hai đã có thời gian hẹn hò 2 năm trước khi kết hôn. Ayana từng chia sẻ rằng, cô bị tài tử nổi tiếng chinh phục bởi ông rất ga lăng và hai người hòa hợp mọi thứ.



Tuy nhiên, kể từ khi công khai yêu đương cho đến khi đã thành vợ chồng, cặp đôi này đã hứng chịu nhiều công kích của báo giới. Không những vậy, nghệ sĩ Kato bị đánh giá "trâu già gặm cỏ non", hay nhiều bài viết còn cho rằng Ayana hám của, tiêu xài hoang phí, không chăm sóc chồng già. Không ít lần, những bài viết về việc nghệ sĩ này lâm vào túng quẫn vì thói quen tiêu hoang của vợ.



Cặp đôi chỉ chọn cách im lặng đối mặt, vượt qua những lời đàm tiếu. Thế rồi, sau này trong một chương trình truyền hình trực tiếp tại Nhật, mọi đồn đoán xấu về người vợ trẻ đã bay biến sau ứng xử của cô.



Hôm đó, chương trình trắc nghiệm về con người "Ningen kansatsu baraeti monitaringu" đã mời Kato tham gia. Chủ đề mà họ đưa ra là "Nếu chồng thiếu nợ 100 triệu yên (khoảng 20 tỷ đồng) thì vợ sẽ phản ứng thế nào?". Mặc dù rất yêu vợ nhưng Kato cũng muốn biết phản ứng thật của cô nên ông đồng ý. Chương trình truyền hình trực tiếp tạo bối cảnh Kato dẫn vợ đến một nhà hàng, nơi có gắn các camera bí mật.



Kato tỏ vẻ rất ấp úng khiến Ayana lo lắng hỏi chuyện. Đúng như kịch bản, Kato đã tiết lộ rằng mình đang bị “phá sản”, nợ nần chồng chất và không có khả năng thanh toán. Nghe tin, thoạt đầu Ayana mặt biến sắc. Để vợ tin, Kato còn cho xem cả giấy vay nợ. Nhận thức được vấn đề, Ayana im lặng hồi lâu. Sau đó cô trách mắng chồng: "Sao trước đây anh không nói việc này với em. Anh quá ngây thơ, dễ dàng bị lừa". Kato tỏ vẻ rất ấp úng khiến Ayana lo lắng hỏi chuyện. Đúng như kịch bản, Kato đã tiết lộ rằng mình đang bị “phá sản”, nợ nần chồng chất và không có khả năng thanh toán. Nghe tin, thoạt đầu Ayana mặt biến sắc. Để vợ tin, Kato còn cho xem cả giấy vay nợ. Nhận thức được vấn đề, Ayana im lặng hồi lâu. Sau đó cô trách mắng chồng: "Sao trước đây anh không nói việc này với em. Anh quá ngây thơ, dễ dàng bị lừa".



Câu tiếp theo của cô vợ là: "Dù gì việc cũng đã xảy ra, chỉ có thể tìm cách giải quyết, chẳng phải mình vẫn còn nhà sao, đem nhà bán đi. Có thể không còn chỗ ở, tất cả mọi thứ đều làm lại từ đầu, như vậy cũng có thể sống được".



Lần này, người chồng lại nói không còn tiền gửi ngân hàng thì cô cho biết mình có và hai người có thể dựa vào đó, tìm cách sinh sống và từ từ trả nợ. Tuy nhiên, Kato nói ông không muốn bán nhà, mà muốn xem đây như là của để dành, tới lúc ông mất đi, sẽ để lại cho vợ. Lúc đó, không ngại ngần, Ayana tuyên bố hai vợ chồng sẽ bắt đầu lại từ số không, bởi vì "anh đã quá tốt với em, đến nay như thế đã quá đủ rồi".

Cặp đôi đã bên nhau gần 10 năm và điều đặc biệt tình yêu của cả hai vẫn luôn vẹn nguyên như thuở đầu



Người ta thấy khi chồng ra ngoài, Ayana đã rơi nước mắt trước màn ảnh. Lát sau, khi quay lại, ông đề nghị ly hôn nhưng cô kiên quyết không đồng ý. Cô ôm chồng và an ủi sẽ cùng ông đương đầu với khó khăn. Hành động này khiến khán giả trầm trồ trước những phản ứng của Ayana.



Dĩ nhiên là sau đó, tỷ phú này đã thú nhận sự thật với vợ khi chương trình kết thúc. Khi đó, ekip thực hiện chương trình cũng xuất hiện. Biết mọi chuyện, Ayana liên tục nói "tốt rồi". Kể từ đó, Kato cũng thêm phần cảm động vì biết được tấm chân tình của vợ dành cho mình. Ông nói: "Anh vô cùng xúc động. Lấy được em là quyết định đúng đắn của đời anh".



Giờ đây, cặp đôi đã trải qua gần 10 năm hôn nhân hạnh phúc và nhận được sự ngưỡng mộ rất lớn từ dư luận. Năm nay, Kato Cha đã bước sang tuổi thứ 78, cô vợ trẻ ngày nào đang dần cảm thấy lo lắng cho nỗi cô đơn về tuổi già của chồng. Nói về tương lai của nhau cô nói, "tôi và chồng đã ở bên nhau gần 10 năm rồi, tôi hiểu hơn ai hết rằng anh ấy sẽ già đi trước tôi, nếu không có gì xảy ra tôi sẽ phải sống 1 mình hết tuổi già khi không còn chồng. Tất nhiên tôi lo lắng nhưng so với việc suy nghĩ nhiều tôi cảm thấy cần hết mình với tình yêu này thì hơn".





"Gỡ rối" hôn nhân vì rào cản tuổi tác

Dân gian thường có câu “Chồng già vợ trẻ là tiên”, ý chỉ trong quan niệm xa xưa, đàn ông lấy bao nhiêu vợ cũng được và tất nhiên, vợ sau trẻ hơn vợ trước, thậm chí tuổi chỉ bằng…cháu. Thời đại ngày nay đã không còn những chuyện đa thê đa thiếp nữa, tuy nhiên, những câu chuyện “ông lấy cháu” không hiếm và khiến cho người đời e dè, tranh luận. Với người ngoài cuộc, khi nhìn vào, một số người cho rằng sự chênh lệch tuổi đó trong hôn nhân là động cơ "phi tình yêu". Dĩ nhiên, với các cặp đôi điều đó không xuất phát từ những sự rung cảm thực sự của trái tim.

Để dung hòa hôn nhân khi tuổi tác chênh lệch, cả hai cần dành thời gian để thấu hiểu đối phương





Chênh lệch tuổi tác trong cuộc sống vợ chồng khiến người ta lo lắng là vấn đề không hòa hợp về tình dục, khoảng cách tuổi quá lớn ảnh hưởng tới khả năng sinh lý. Hầu hết, ở độ tuổi U50, bản năng tình dục đã nhiều suy giảm. Trong khi đó, người bạn đời còn đang sung sức ở độ tuổi 30 rất khó tránh khỏi “lệch pha”. Điều này cùng với cả lối sống và cách suy nghĩ, tư tưởng khác nhau nên dễ xảy ra nhiều mâu thuẫn, bất đồng.

Có thể nói, hôn nhân chênh lệch tuổi tác quá lớn sẽ tồn tại không ít những rủi ro. Tuy nhiên, có không ít cặp vợ chồng như thế nhưng họ vẫn sống bên nhau rất hạnh phúc. Vậy, bí quyết của họ nằm ở đâu?



Điều đầu tiên, trước nhất chính là sự cảm thông. Các cặp vợ chồng sẽ lường trước được những vấn đề suy nghĩ, tâm tư tình cảm, sở thích, thú vui, cách hành xử của bạn đời, cũng như sự thiếu hụt về tâm sinh lý sau này.



Trong quá trình chung sống, các cặp đôi này nên cố gắng gắn kết nhau nhiều hơn về mặt tinh thần để bù đắp cho phần sinh lý bị thiếu hụt. Việc vận động thể thao, thường xuyên rèn luyện sức khỏe, ăn ngủ đầy đủ, đúng bữa sẽ giúp họ duy trì được trạng thái Trong quá trình chung sống, các cặp đôi này nên cố gắng gắn kết nhau nhiều hơn về mặt tinh thần để bù đắp cho phần sinh lý bị thiếu hụt. Việc vận động thể thao, thường xuyên rèn luyện sức khỏe, ăn ngủ đầy đủ, đúng bữa sẽ giúp họ duy trì được trạng thái Sức Khỏe ổn định.

Rất nhiều cặp đôi ở trong hoàn cảnh cung không đủ cầu, đối phương tỏ ra thất vọng, tâm lý chán chường, mặc cảm. Các chuyên gia tâm lý khuyên cả hai nên thực hiện những chuyến du lịch riêng với nhau nhằm giúp cho các cặp đôi này có cơ hội hâm nóng lại tình cảm và nảy nở ham muốn tự nhiên.

Your browser does not support HTML5 video.

Gặp đôi vợ chồng “bác - cháu” chênh nhau 43 tuổi | VTC1



Minh Tú (t/h)