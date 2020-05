Hé lộ nguyên nhân khiến gã đàn ông dùng lá ngón đầu độc cả gia đình hàng xóm khiến 1 bé tử vong

Công an tỉnh Tuyên Quang đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Triệu Chòi Phin (55 tuổi, ở xã Yên Hoa, huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang ) về tội Giết người theo quy định của Pháp luật

Theo thông tin ban đầu, trưa ngày 13/4, gia đình ông Triệu Dào Sinh (SN 1969), bà Triệu Thị Ghến (SN 1969) tại thôn Nà Luông, xã Yên Hoa (huyện Na Hang) cùng các cháu là Triệu Thị Chiều (SN 2009), Triệu Văn Hiếu (SN 2010) và Triệu Trần Lương (SN 2012) được đưa vào viện cấp cứu do ngộ độc thức ăn.

Mặc dù các bác sĩ đã tận tình cứu chữa nhưng do bị ngộ độc nặng nên cháu Triệu Trần Lương đã tử vong ngay sau đó. Phía Bệnh viện thông tin, các nạn nhân bị ngộ độc lá ngon.

Nghi ngờ sự việc có nhiều điểm khuất tất nên phía bệnh viện đã báo cáo sang cơ quan điều tra. Sau khi tiếp nhận thông tin, xác định có dấu hiệu tội phạm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đã chủ trì, phối hợp với Công an huyện Na Hang tổ chức điều tra, xác minh nguyên nhân.

Triệu Chòi Phin tại cơ quan điều tra

Qua điều tra, rà soát, cơ quan chức năng xác định đối tượng Triệu Chòi Phin có nhiều điểm đáng nghi. Khi đã có một số chứng cứ trong tay, cơ quan điều tra tiến hành bắt giữ Phin.

Tại trụ sở Công an, Triệu Chòi Phin khai, ngày 12/4, Phin đi làm ruộng của gia đình thì thấy mệt, đau người nên nghĩ đến việc trước đây Phin bị ông Triệu Chòi Chiêu cùng con trai là ông Triệu Dào Sinh và 3 người con trai khác, trú tại thôn Nà Luông (xã Yên Hoa) đánh gây thương tích. Thế nhưng do ông Chiêu là trưởng thôn nên không giải quyết, Phin sinh ấm ức.

Sau đó lại nghĩ đến chuyện mâu thuẫn tiền bạc khi vay tiền của con trai ông Sinh vào đầu tháng 4 vừa rồi nên càng tức giận hơn. Từ đó, Phin nảy sinh ý định trả thù gia đình ông Sinh bằng cách bỏ lá ngón vào thức ăn.

Khoảng 16h cùng ngày, trên đường đi làm về, Phin ghé vào khu rừng cạnh đó tìm lá ngón để đầu độc gia đình ông Sinh. Đến sáng ngày 13/4, Phin giã lá ngón trộn với nước suối rồi lấy nước đó bỏ vào thức ăn nhà ông Sinh. Đến khoảng 12h cùng ngày, gia đình ông Sinh ăn cơm thì bị ngộ độc.

Hiện Công an tỉnh Tuyên Quang vẫn đang tiếp tục thụ lý vụ án.

Your browser does not support HTML5 video.

Vợ đầu độc chồng bằng khổ qua lá ngón vì nghi gửi tiền cho con riêng