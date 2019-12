Dùng liềm cắt cổ 'vợ hờ' vì thấy ngồi uống bia với người đàn ông khác

Tin tức từ Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, ngày 20/12 đơn vị đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Lê Thanh Tuấn (SN 1980, ngụ huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh) về hành vi " Giết người ".



Báo CAND thông tin, theo kết quả đều tra của cơ quan công an cho thấy, Tuấn và chị Lương Ngọc M. (SN 1982, ngụ ấp B1, xã Phước Minh, huyện Dương Minh Châu) đã có quan hệ tình cảm từ năm 2015. Sau đó, cả hai sinh sống với nhau như vợ chồng ở ấp 4, xã Bến Củi (huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh ).

Đến khoảng 11h30 ngày 8/12, không thấy chị M. ở nhà nên Tuấn gọi điện nhưng không ai bắt máy nên đi tìm. Khi đến gần UBND xã Lộc Ninh, Tuấn thấy "vợ hờ" của mình đang uống bia vui vẻ với một số đàn ông khác nên dừng xe. Chị M. cũng dẫn Tuấn vào uống bia chung.



Lê Thanh Tuấn tại cơ quan điều tra.

Theo báo Tổ Quốc, sau khi nhậu xong cả hai trở về thì phát sinh mâu thuẫn. Cả hai cự cãi vì Tuấn nghi ngờ chị M. có quan hệ tình cảm với thanh niên khác. Tuấn kêu chị M. lên xe chở về nhưng chị này không chịu mà bỏ đi bộ. Quá tức giận, Tuấn nảy sinh ý định giết hại người tình.



Tuấn lấy xe đi mua liềm, sau đó quay trở về tìm chị M. Lúc này, chị M. đã đi bộ đến khu vực ấp Lộc Tân, xã Lộc Ninh. Tuấn cầm liềm ra đe dọa "Tao cắt cổ mày…" thì bị thách thức lại ""Tao thách mày đó, mày dám không…"





Vừa nói dứt câu, Tuấn cầm liềm xông tới cắt cổ chị M. khiến nạn nhân chỉ kịp hét lên một tiếng rồi gục xuống. Sau khi gây án, Tuấn trốn đến nhà người thân ở xã Bàu Đồn, huyện Gò Dầu. Người dân xung quanh phát hiện chị M. đã tử vong nên báo công an.

Biết không thể thoát tội, Tuấn tới công an đầu thú khai nhận toàn bộ hành vi của mình.



Your browser does not support HTML5 video.

Đồng Tháp : "Phi công trẻ" cắt cổ người tình bằng dao chặt dừa. Nguồn: THDT

Thùy Nguyễn (t/h)