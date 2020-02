Dừng xe bất cẩn, người phụ nữ khiến cháu bé suýt mất mạng dưới bánh xe tải

May mắn cháu bé đã thoát khỏi lưỡi hái "tử thần" trong gang tấc, nhưng đây là bài học cho những người tham gia giao thông, nếu muốn dừng xe phải quan sát trước sau kỹ càng.

Ngày hôm qua (15/2) trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại tình huống va chạm giao thông giữa 2 xe máy, khiến một cháu bé suýt mất mạng dưới bánh xe ô tô tải.

Cụ thể, đoạn clip được trích xuất từ một camera an ninh gần đó, ghi lại cảnh tượng một người phụ nữ áo khoác hồng đang điều khiển xe máy thì dừng đỗ ở bên phải đường. Sau khi dừng xe, người này bước xuống nhưng do thiếu quan sát nên va vào người phụ nữ áo đỏ điều khiển xe máy cùng chiều từ phía sau đi lên.



Điều đáng chú ý là người phụ nữ áo đỏ đang chở theo một đứa trẻ ngồi ở phía trước. Cú va chạm bất ngờ khiến người này loạng choạng và lệch tay lái trong vài giây. Hậu quả, cháu bé ngồi trước đã ngã văng xuống đường, lăn về hướng gầm xe tải đi ngược chiều. May mắn thay, chiếc xe tải tinh mắt đã dừng lại đúng lúc, "cứu" cháu bé thoát chết thần kỳ. Sau đó, cháu bé tự đứng dậy và cũng không bị thương tích gì.

Ảnh cắt từ clip.



Sau khi được đăng tải trên mạng xã hội, đoạn clip được chia sẻ và truyền tay nhau chóng mặt. Đa số khi xem clip đều thót tim sợ hãi, chỉ một chút nữa thôi thì có thể cháu bé kia đã mất mạng thương tâm. Bên cạnh đó, không ít ý kiến khen ngợi phản xạ chính xác của người lái xe tải.

Đây là bài học cho những người tham gia giao thông, nếu muốn dừng xe phải quan sát trước sau kỹ càng. Bên cạnh đó, nếu chở trẻ nhỏ nên để bé ngồi sau, có dây an toàn hoặc bảo hộ, tuyệt đối không để trẻ đứng phía trước xe, rất nguy hiểm.



Hiện tại đoạn clip vẫn đang được chia sẻ rầm rộ và nhiều người quan tâm.

Thùy Nguyễn (t/h)