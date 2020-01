Dừng xe để chụp ảnh trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, nữ tài xế bị xử phạt như thế nào?

Your browser does not support HTML5 video.

Clip ghi lại cảnh nữ tài xế dừng xe trên cao tốc và ngang nhiên chụp ảnh

Ngày 28/1 (tức ngày mùng 4 Tết Canh Tý 2020), Cục CSGT thông tin, Đội tuần tra kiểm soát giao thông số 2, Phòng Hướng dẫn tuần tra kiểm soát giao thông, Cục CSGT (Bộ Công an) phụ trách tuyến đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng đã tiến hành lập biên bản phạt nữ tài xế có hành vi dừng đỗ xe trên cao tốc để chụp ảnh.

Nữ tài xế thản nhiên chạy ra giữa làn đường chụp ảnh

Trước đó, camera của đơn vị quản lý ghi lại vào khoảng 13h04 ngày 27/01 (tức này ngày mùng 3 Tết), tại Km 3 trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, qua địa bàn xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm, TP Hà Nội, một chiếc xe ô tô mang BKS 30E-316.33 dừng ở làn đường sát dải phân cách giữa làn 120km. Tài xế điều khiển chiếc xe là một người phụ nữ sau đó bước ra giữa đường để chụp ảnh.



Cũng theo camera ghi lại, người phụ nữ cùng một người đàn ông khác ngang nhiên chụp ảnh bất chấp sự nguy hiểm tính mạng cho chính bản thân mình và những phương tiện khác đang lưu thông.



Rất nhiều tài xế đi ngang qua không khỏi bàng hoàng, ngạc nhiên trước sự liều lĩnh hay thậm chí là thản nhiên tới vô tư của cặp đôi này.

Ảnh chụp màn hình



Ngay sau khi tiếp nhận thông tin từ đơn vị quản lý khai thác tuyến đường, lực lượng CSGT - Cục CSGT phụ trách tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng đã xác minh, làm rõ lái xe vi phạm là chị Bùi Thị L., sinh năm 1995. Sau đó, cơ quan chức năng đã lập biên bản xử phạt nữ lái xe này với mức 7 triệu đồng, đồng thời tước GPLX 3 tháng.



Theo đại diện Tổng công ty Phát triển hạ tầng và đầu tư tài chính Việt Nam (VIDIFI) nhận định, hành vi dừng đỗ xe của nữ tài xế để chụp ảnh là rất nguy hiểm cho chính xe vi phạm và các phương tiện khác đi trên tuyến.



Nghị định 100/2019 có hiệu lực từ 1/1/2020 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt, người đi ô tô dừng xe, đỗ xe trên cao tốc không đúng nơi quy định, không có báo hiệu để người lái xe khác biết khi buộc phải dừng xe, đỗ xe trên đường cao tốc không đúng nơi quy định sẽ bị phạt tiền từ 6 - 8 triệu đồng. Đồng thời, chủ xe còn bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 2 - 4 tháng.



Hà Ly (t/h)