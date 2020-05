Dùng xích trói cổ anh trai tới chết dưới gốc cây xoài vì tội nhậu say

Ngày 9/5, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Trà Vinh đang hoàn thiện hồ sơ để đề nghị VKSND truy tố Luyện Văn Đổi (46 tuổi) và cháu trai là Nguyễn Công Bảnh (26 tuổi, ngụ xã An Trường, huyện Càng Long), về tội Giết người.

Đổi tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an Trà Vinh.

Trước đó, ngày 7/5, cảnh sát đã tổ chức thực nghiệm điều tra vụ án mạng xảy ra tại ấp 7A, xã An Trường. Theo kết quả điều tra, vụ việc xảy ra vào trưa ngày 5/12/2019, ông Luyện Văn Danh (56 tuổi, anh ruột của Đổi) đi nhậu về đến nhà mẹ ruột thì quậy phá, đập đồ đạc.



Nhận được tin, Đổi gọi cho Bảnh (cháu gọi Đổi bằng chú) tới phụ trói anh trai. Cả hai kéo nạn nhân khi đó đang sảy xỉn đến gốc xoài trước nhà, dùng dây xích trói cổ lại.

Sợi dây xích dùng trói cổ nạn nhân. Ảnh: Công an Trà Vinh.



Lúc này, Đổi chạy ra chợ mua dây xích to hơn với mục đích mang về thay đổi sợi dây đã trói anh trai. Tuy nhiên, khi mua xích về đến nơi thì Đổi phát hiện nạn nhân đã tử vong.

Tại trụ sở cảnh sát, Đổi khai nhận thường hay dùng dây xích để trói anh trai, sau mỗi lần người này đi nhậu về đến nhà quậy phá.



Một vụ việc em trai giết anh ruột vì lý do không đáng cũng mới xảy ra hôm 30/4 vừa qua tại khu phố 2, P. An Hòa, TP.Biên Hòa, Đồng Nai. Theo đó, đêm 30/4, Huỳnh Long Hậu (32 tuổi) được người dân phát hiện tử vong trên sàn nhà, trên người có vết thương lớn ở cổ.



Nguyên nhân do chiều cùng ngày Hậu lấy cắp 2 chiếc quần mới của em trai là Huỳnh Long Khánh 24 tuổi. Tối cùng ngày, sau khi biết sự việc, Khánh quá bực tức đã dùng hung khí chém nhiều nhát vào cổ khiến anh trai mất mạng. Sau khi gây án, Khanh bỏ chạy. Sau khi nghe ngóng thông tin anh trai đã tử vong, khoảng 10 sáng 1/5, Khánh tới cơ quan công an đầu thú.



