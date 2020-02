Đường dây nóng miễn phí của Bộ Y tế và 22 bệnh viện sẵn sàng tiếp nhận thông tin về dịch corona

Từ 0h ngày 1/2/2020, đường dây nóng 19003228 tiếp nhận thông tin về dịch corona của Bộ Y tế sẽ miễn phí cước. Trước đó, số đường dây nóng này được Bộ Y tế thu phí 5.000 đồng/phút, gây bức xúc trong dư luận. Bên cạnh đó, nhiều ý kiến còn phản ánh tình trạng hotline nhưng có lúc gọi lại không có người trả lời.

Ông Nguyễn Đình Anh, Vụ trưởng Vụ Truyền thông, Thi đua khen thưởng (Bộ Y tế) cho biết, Bộ đã liên hệ với Cục Viễn thông - Bộ thông tin Truyền thông hỗ trợ để người dân gọi điện tới đường dây nóng 19003228 sẽ được miễn phí.

Khi bùng phát dịch viêm đường hô hấp cấp do virus corona, Bộ Y tế đã giao cho Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương - vốn là bệnh viện đầu ngành về các bệnh truyền nhiễm tư vấn thông tin về dịch bệnh này. Song song với đó, số điện thoại 19003228 được Bộ Y tế sử dụng là số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận, cung cấp thông tin về dịch corona trên cả nước.



Trước phản ánh của người dân về việc hotline không có người nhấc máy, ông Nguyễn Vũ Trung - Phó Giám đốc Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết, bệnh viện đã huy động lực lượng đông đảo, gồm các bác sĩ cho chuyên môn tham gia trả lời người dân qua đường dây nóng, trực 24/24 giờ. Thực tế những ngày qua, số đường dây nóng quá tải do mỗi ngày có tới hàng trăm cuộc điện thoại gọi tới.



Bên cạnh đường dây nóng miễn phí, Bộ Y tế đã công bố 22 số điện thoại của các bệnh viện lớn tiếp nhận thông tin dịch do virus nCoV.



Tính đến ngày 1/2/2020, Việt Nam đã ghi nhận 06 ca nhiễm virus corona. Trong đó, trường hợp mới nhất là một lễ tân tại khách sạn ở Nha Trang bị lây bệnh do tiếp xúc trực tiếp với hai khách Trung Quốc mắc bệnh trước đó. Đây là trường hợp nhiễm virus corona từ người sang người đầu tiên tại Việt Nam.

Your browser does not support HTML5 video.