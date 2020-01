Gấp rút chuẩn bị những khâu cuối cùng trước giờ khai mạc đường hoa Nguyễn Huệ

Đường hoa Nguyễn Huệ dịp Tết nguyên đán Canh Tý 2020 được thiết kế theo chủ đề "TP.HCM - Vững tin tiến bước", trải dài gần 700m phố đi bộ Nguyễn Huệ . Đường hoa sẽ mở cửa phục vụ nhu cầu thưởng ngoạn, du xuân của người dân cũng như du khách từ 19h ngày 22/1 đến 21h00 ngày 28/1/2020 (tức 28 tháng Chạp Âm lịch đến mùng 4 Tết). Đường hoa bắt đầu từ ngay sau đài phun nước nghệ thuật tới giao lộ Tôn Đức Thắng.

Được biết, đường hoa Nguyễn Huệ năm 2020 sẽ có nhiều sáng tạo với điểm nhấn độc đáo, mới lạ. Nhiều đại cảnh, tiểu cảnh được làm gọn gàng và đẹp hơn để người dân có thể dễ dàng dạo bước du xuân, chụp hình. Có khoảng 130 linh vật năm Canh Tý cùng 120.000 hoa tươi đã được mang về đây để phục vụ cho việc thiết kế đường hoa Nguyễn Huệ xuân Canh Tý.

Đây là năm thứ 17 đường hoa Nguyễn Huệ tại TP.HCM được mở cửa và trang trí để phục vụ người dân tới tham quan, thưởng ngoạn. Sau hơn nửa tháng thi công, những hạng mục cơ bản của đường hoa đã được hoàn thành, hiện những nghệ nhân hoa và công nhân đang chuẩn bị những công đoạn cuối cùng để kịp giờ khai mạc vào tối nay tức ngày 28 Tết.





Đường hoa Nguyễn Huệ năm nay thể hiện ý nghĩa lễ hội tết cổ truyền, văn hóa truyền thống qua hình tượng chú chuột năm Canh Tý và các chủ để về con người, văn hóa sinh hoạt vùng đồng bằng sông nước Nam Bộ và môi trường xã hội . Ba phân đoạn chính của đường hoa năm nay gồm phân đoạn 1 - Xuân của đất trời, Xuân của tình người; phân đoạn 2 - Thành phố phát triển, Bền vững niềm tin; và phân đoạn 3 - Thành phố hiện đại, Tiến bước vươn xa.

Công nhân xuyên đêm thi công đường hoa Nguyễn Huệ phục vụ Tết.

