Đường Nhuệ bị khởi tố thêm tội Cưỡng đoạt tài sản liên quan đến vụ “thu phế” hỏa táng

Quyết định khởi tố Nguyễn Xuân Đường (Đường Nhuệ) để điều tra về hành vi Cưỡng đoạt tài sản được Công an tỉnh Thái Bình tống đạt lúc 16h ngày 22/4.

Trong quá trình điều tra vụ “thu phế” dịch vụ hỏa táng, Công an tỉnh Thái Bình đã quyết định khởi tố Nguyễn Xuân Đường (Đường Nhuệ, SN 1971, trú tại số nhà 366 đường Lê Quý Đôn, P.Kỳ Bá, TP Thái Bình) để điều tra về hành vi CƯỡng đoạt tài sản. Đồng thời, khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Ninh Đức Lợi (46 tuổi, trú tại số nhà 11, tổ 56, phường Bồ Xuyên, TP Thái Bình).

Theo thông tin đã xuất hiện trên báo đài, Đường Nhuệ cùng đàn em bị tố “thu phế” của các đơn vị dịch vụ tang lễ tại Thái Bình. Mức “phế” mà Đường Nhuệ thu là 500.000 đồng/lượt người đưa đi hỏa táng. Công an điều tra được, từ năm 2017 đến nay đã có hơn 5.000 trường hợp phải nộp phí cho băng nhóm của Đường Nhuệ.

Nguyễn Xuân Đường bị khởi tố lần thứ 3

Theo đại diện nhiều cơ sở dịch vụ hỏa táng, họ đã phải nộp cho đường Nhuệ số tiền từ vài chục đến cả trăm triệu đồng mỗi tháng. Nếu không làm đúng theo yêu cầu, Đường Nhuệ sẽ gây khó dễ, không cho xe tang đưa người đi hỏa táng ở Nam Định mà phải đưa sang Hải Phòng. Đường "Nhuệ" bị nghi ngờ ngoài việc 'thu phế' dịch vụ, còn khống chế, bảo kê cho đơn vị vận chuyển, loại bỏ các đối thủ cạnh tranh khác.

Khi chủ cơ sở dịch vụ đến nộp “phế” hỏa táng cho Hiệp hội tang lễ của Đường Nhuệ cũng chỉ được thông báo bằng miệng chứ không có giấy tờ gì. Trong khi đó, ông Cao thống kê trung bình mỗi tháng ở Thái Bình có khoảng 300 – 350 ca cần hỏa táng.

Trước đó, ngày 9/4, Công an tỉnh Thái Bình đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt để tạm giam đối với Nguyễn Xuân Đường với tội danh Cố ý gây thương tích trong vụ vợ chồng Đường Nhuệ cùng đàn em hành hung phụ xe khách. Hậu quả, nạn nhân bị vỡ xương hàm, dập mũi.



Đến ngày 21/4, Đường đã bị Công an TP Thái Bình khởi tố để điều tra hành vi "Cố ý gây thương tích" xảy ra ngày 18/11/2014 tại trụ sở Công an phường Trần Lãm, TP Thái Bình. Đường và đàn em bị tố đã hành hung bà Đinh Thị Lý (56 tuổi, phường Trần Lãm) cùng con trai là Mai Thế Duy (33 tuổi, bị thương tích với tỉ lệ 15%).

Nga Đỗ (t/h)