Đường Nhuệ tiếp tục bị tố “ăn bẩn” 200 triệu tiền tháo dỡ công trình nhà xưởng Bia Ong

Sau khi trao đổi, hai bên thỏa thuận tổng giá trị nhà xưởng, thiết bị 500 triệu đồng. Anh Q. đặt cóc trước 50 triệu đồng cho Đường Nhuệ và hứa sẽ giao tiền sau 1 tháng. Đường Nhuệ cam kết từ 7 – 10 ngày sau nhận tiền sẽ bàn giao toàn bộ tài sản nhà xưởng của Công ty Bia Ong cho anh Q. để tổ chức tháo dỡ. Việc giao dịch có đầy đủ người chứng kiến, làm chứng.

Thế nhưng, đến thời gian hẹn, Đường không bàn giao nhà xưởng theo thỏa thuận trước đó. Anh Q. đã đến gặp Đường Nhuệ thì bị yêu cầu chuyển nốt 450 triệu đồng để thực hiện công việc.

Đường Nhuệ

Ngày 18/2, anh Q. chuyển đủ tiền cho Đường Nhuệ. Vì tin tưởng nên anh Q. và Đường không làm hợp đồng, chỉ có người làm chứng.

Nhưng khi tiền đã chuyển đủ, Đường Nhuệ vẫn không thực hiện đúng như thỏa thuận. Đến khi có đối tác vào tháo dỡ công trình anh Q. mới biết đó không phải tài sản do Đường Nhuệ sở hữu như lời hắn giới thiệu ban đầu.

Biết mình bị lừa, anh Q. yêu cầu Đường hoàn trả 500 triệu đồng. Nhưng đến ngày 27/2, anh Q. mới chỉ nhận được 300 triệu đồng. Số tiền còn lại anh đã nhiều lần đòi nhưng Đường không trả mà còn có lời lẽ mang tính chất đe dọa. Đến nay, khi vợ chồng Đường Nhuệ cùng đàn em bị bát, anh Q. đã làm đơn tố cáo lên Công an tỉnh Thái Bình.

Dự án xây dựng trên nền nhà xưởng của Công Ty Bia Ong

Liên quan đến nhà xưởng Công ty Bia Ong, ông Trần Tuấn - phụ trách quản lý dự án khu nhà ở thương mại của Công ty Cổ phần Đầu tư và dịch vụ Sao Kim tại phường Trần Lãm, TP Thái Bình cho biết: Dự án được xây dựng trên nền diện tích cũ của Công ty Bia Ong, đến nay đã giải phóng mặt bằng xong. Phần tháo dỡ nhà xưởng có tổng gái trị 800 triệu đồng và do một đơn vị khác thực hiện, không liên quan đến Đường Nhuệ.





Hiện tại Đường Nhuệ vẫn đang bị tạm giữ để điều tra về hành vi Cố ý gây thương tích khiến nam phụ xe khách bị vỡ hàm, dập mũi. Trong vụ án đó, vợ chồng Đường Nhuệ và một số đàn em đã bị khởi tố. Sau đó, Công an TP Thái Bình tiếp tục phục hồi điều tra vụ Cố ý gây thương tích và khởi tố Đường Nhuệ. Theo điều tra, Đường Nhuệ cùng đàn em lao vào trụ sở Công an phường Trần Lãm hành hung con trai bà Đinh Thị Lý dẫn đến thương tích 15%.

Your browser does not support HTML5 video.

Giám đốc công an tỉnh Thái Bình nói gì khi bắt được đại gia Đường Nhuệ