Đường Nhuệ: Hé lộ tuổi thơ cơ cực, khó khăn trước khi trở thành `đại ca` khét tiếng quê lúa từng có

Từ khi 2 vợ chồng Đường - Dương bị bắt, trong nhà ông Nguyễn Xuân Nhuệ (80 tuổi, TP Thái Bình) - cha của Nguyễn Xuân Đường (tức Đường 'Nhuệ', SN 1971) chỉ còn 2 vợ chồng già và 2 đứa trẻ.

Căn nhà bố mẹ Nguyễn Xuân Đường sinh sống ở trên con đường Nguyễn Danh Đới, phường Kỳ Bá, TP.Thái Bình, tỉnh Thái Bình. Cuộc sống của gia đình ông bà và tuổi thơ của Đường Nhuệ là cả một câu chuyện dài.

Chia sẻ với PV báo Giao Thông, ông Nhuệ cho biết: Sau khi kết hôn với bà Vũ Thị Liên thì vợ chồng ông bà sinh hạ ra Đường vào năm 1971. Khi đó, ông là giáo viên còn vợ làm ở nhà máy tơ Thái Bình. Cuộc sống khó khăn, ông Nhuệ vẫn động viên vợ cùng nhau nuôi dạy các con. Thế nhưng khi Đường 7 tuổi, bà Liên dứt áo ra đi do cuộc sống quá cơ cực. Bà tìm được hạnh phúc mới, bỏ lại ông Nhuệ gà trống nuôi con.

Nguyễn Xuân Đường.



Ngày ấy, gia đình ông ở nhà tập thể, dưới Đường còn có một em gái. Nguồn sống chính của 3 bố con chính là số gạo ít ỏi được phân phát. Đến khi hết gạo, nhà phải ăn độn khoai, độn sắn mỗi ngày...

Đến 1984, ông Nhuệ đi bước nữa rồi sinh thêm một người con trai vào 2 năm sau. Cuộc sống khó khăn, phải chạy ăn từng bữa do Đường và các em đều còn nhỏ, chưa phụ giúp được nhiều cho gia đình.

Học hết lớp 8, Đường được bố mẹ gửi về quê ở huyện Kiến Xương (Thái Bình) để tiếp tục học tập. Sau một thời gian, Đường lại quay trở về thành phố để theo học lớp bổ túc văn hóa. Không có việc làm ổn định nên sau khi học xong, Đường xin sang Nga lao động.

Tại đây, Đường quen một người phụ nữ gốc Việt rồi nhanh chóng cưới xin, có với nhau một cô con gái. Cuộc sống xứ người khó khăn nên Đường chia tay vợ cả rồi về nước. Thông qua các mối quan hệ xã hội , Đường quen biết và đến với Nguyễn Thị Dương - người phụ nữ cũng đã từng qua một lần đò.

Vợ chồng Dương Đường.

Sau 1 năm đám cưới, vợ chồng Dương Đường sinh 1 con trai, mua nhà ở khu vực đường Lý Thường Kiệt. Đến 2010, hai vợ chồng Đường chuyển nhà về số 366 Lê Quý Đôn, phường Kỳ Bá, TP. Thái Bình, tỉnh Thái Bình. Cũng từ đây, vợ chồng Đường bắt đầu cuộc sống "giang hồ", từ bảo kê, cho vay nặng lãi... thu phí cả những trường hợp người chết đi hỏa táng…

Đường Nhuệ không chỉ nổi danh trong lĩnh vực bất động sản, còn được nhắc đến như một đại ca giang hồ, trùm xã hội đen khét tiếng. Đường chuyên cho vay nặng lãi và sẵn sàng ra tay tàn độc với bất cứ ai, đặc biệt là các con nợ.









Đến ngày 9/4, Nguyễn Xuân Đường cũng đã bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình ra Quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam để điều tra hành vi có dấu hiệu phạm tội "Cố ý gây thương tích".

Như Sức Khỏe Cộng đồng đã đưa tin, ngày 7/4, Nguyễn Thị Dương (SN 1980, trú tại phường Kỳ Bá, TP Thái Bình) - vợ của Đường "Nhuệ", Nguyễn Đức Mạnh (SN 1992 trú tại tổ 6, phường Bồ Xuyên, TP Thái Bình) và Phạm Ngọc Quý (SN 2003, trú tại xã Minh Quang, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình) đã bị bắt khẩn cấp để điều tra về hành vi "Cố ý gây thương tích". Dương được xác định là chủ mưu của vụ việc này còn Mạnh và Quý chỉ là "đàn em".Đến ngày 9/4, Nguyễn Xuân Đường cũng đã bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình ra Quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam để điều tra hành vi có dấu hiệu phạm tội "Cố ý gây thương tích".



Your browser does not support HTML5 video.



Thùy Nguyễn (t/h)