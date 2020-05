Đường Nhuệ và con nuôi được triệu tập đến tòa làm nhân chứng

Trong phiên xử hôm nay, Nguyễn Xuân Đường (Đường Nhuệ, SN 1971, trú tại TP Thái Bình) và Bùi Mạnh Tiến (Tiến “trắng”, 25 tuổi, trú tại huyện Vũ Thư, Thái Bình) được triệu tập đến tòa với vai trò là nhân chứng.

Theo hồ sơ vụ án, Đường Nhuệ và Tiến “trắng” có liên quan đến vụ án này. Cụ thể, năm 2017, ông Nguyễn Văn Lẫm và vợ là Nguyễn Thị Quyết có vay của Đường Nhuệ 1,7 tỷ đồng. Đến ngày 3/10/2017, khi vợ chồng ông Lẫm đi vắng, Đường Nhuệ dẫn người đến Công ty TNHH Lâm Quyết của ông Lẫm để chiếm giữ từ đó cho đến ngày 19/10/2017.

Đường Nhuệ và Tiến "trắng" được xác định là nhân chứng trong vụ án của vợ chồng ông Lẫm

Trong thời gian đóng chiếm công ty này, Đường Nhuệ liên tục gọi điện đe dọa vợ chồng ông Lẫm. Đồng thời yêu cầu ông Lâm và bà Quyết định giá công ty và bán lại cho Đường để trả số nợ mà trước đó đã vay.

Đến ngày 16/10/2017, gia đình ông Lẫm đã gửi đơn tố cáo Đường Nhuệ đến cơ quan điều tra Công an TP Thái Bình về hành vi tổ chức chiếm đoạt, tẩu tán tài sản, đe dọa giết người.

Tuy nhiên, ngày 29/3/2018, Công an TP Thái Bình ra thông báo số 12 về việc không khởi tố vụ án hình sự đối với nội dung mà vợ chồng ông Lẫm tố cáo. Lý do được đưa ra là, không có căn cứ xác định Nguyễn Xuân Đường chiếm giữ đồ đạc, tài sản của công ty Lâm Quyết.

Đến ngày 16/4/2018, vợ chồng ông Lẫm bị cơ quan điều tra Công an TP Thái Bình ra lệnh bắt giữ để điều tra về hành vi Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản sau khi một chủ nợ là ông Đỗ Văn Tới làm đơn tố cáo.

Tháng 6/2019, TAND tỉnh Thái Bình mở phiên tòa sơ thẩm hình sự xét xử vụ ánh trên. Vợ chồng ông Lẫm bị tuyên phạt 27 tháng tù giam. Tuy nhiên, trong quá trình khởi tố, truy tố và xét xử, vợ chồng ông Lẫm liên tục làm đơn kêu oan. Đồng thời tố cáo một số cán bộ Công an TP Thái Bình có hành vi bao che cho hoạt động của băng nhóm Đường Nhuệ

