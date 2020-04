Đường phố TP.HCM vẫn tấp nập trong thời gian cách ly toàn xã hội, các nút giao thông chật kín người

Từ 1/4, cả nước bước vào khoảng thời gian cách ly toàn xã hội trong 15 ngày theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng chính phủ. Theo đó, người dân chỉ được phép ra đường trong trường hợp thực sự cần thiết. Tuy nhiên, tại nhiều con đường ở TP. HCM, người dân vẫn tấp nập ra đường bất chấp đang trong khoảng thời gian cách ly toàn xã hội



Nhiều con đường, tuyến phố chính ở đây vẫn đông đúc người và xe qua lại. Theo hình ảnh mà PV Tri thức trực tuyến Zing.vn ghi nhận, lượng xe di chuyển vẫn khá nhiều nên việc giữ khoảng cách an toàn 2m ở nơi công cộng là không thể đảm bảo.

Giao thông đông đúc trên đường Nguyễn Tri Phương.



Lượng phương tiện lưu thông trên đường Nguyễn Tri Phương khá đông đúc. Trong khi đó, ở khu vực cầu Chánh Hưng, dòng xe đi về hướng trung tâm thành phố thậm chí còn nhiều hơn những ngày trước đó, bất chấp thời tiết nắng nóng bên ngoài.

Tại giờ cao điểm, đường Hai Bà Trưng cũng đông nghịt xe qua lại. Thậm chí, có một số người còn không đeo khẩu trang, cũng không đội mũ bảo hiểm theo quy định tham gia giao thông. Dòng người ùn tắc khiến nhiều người không thể tin đang trong khoảng thời gian cách ly toàn xã hội.

Phương tiện di chuyển trên cầu Chánh Hưng không khác gì ngày thường.

Tại các giao lộ ở đường 3/2, xe cô chen chúc nhau di chuyển với mức độ chậm. Hình ảnh ghi lại cho thấy, tình trạng giao thông diễn ra không khác gì những ngày bình thường. Khu vực vòng xoay Phù Đổng thậm chí còn nhiều xe lưu thông hơn những ngày trước.



Đến 18h tối, số lượng người và xe cộ lưu thông trên đường Nguyễn Thị Minh Khai khá đông. Tại Cách mạng tháng 8 cũng chứng kiến cảnh tượng tương tự. Lượng phương tiện tham gia giao thông tại vòng xoay Dân Chủ cũng đông đúc trở lại dù không có tình trạng ùn tắc.

Dòng xe sát nhau giờ tan tầm ở đường Võ Thị Sáu.



Cảnh tượng nhiều dòng xe nối đuôi nhau giờ tan tầm, đặc biệt trên con đường Võ Thị Sáu. Nhiều người khẳng định, lượng phương tiện ra đường ở TP. HCM những ngày gần đây chỉ ít hơn so với thời điểm chưa bùng phát dịch chứ chưa bao giờ vắng vẻ.

Thùy Nguyễn (t/h)