Duy Mạnh an ủi bà xã Quỳnh Anh, chứng minh tình cảm sâu đậm sau tin đồn đánh đập vợ

... Các anh các chị có thể ghét em, nguyền rủa em và không mong em có hạnh phúc cũng không sao. Người yêu mến thì có dịp gặp em sẽ yêu mến lại, còn người ghét thì mặc kệ thôi. Các page muốn câu like câu view bằng việc bịa đặt ác ý lên vợ chồng em cũng được. Yên tâm em thấp cổ bé họng, không có khả năng đi gỡ bài, không có thời gian đi kiện đâu. Nhưng sống và làm việc có đức thì mới bền! Đừng hả hê khi thấy gia đình hàng xóm có chuyện, vì cuộc đời mà, biết đâu được mai nghiệp chướng rơi vào trúng đầu vì những gì tạo nên hôm nay đấy.



Vậy thôi, hết chuyện để hóng rồi, mẹ con em vẫn được bố nó yêu thương, chưa đánh đập, vẫn tình cảm nhé. Em muốn được yên ổn đi làm và sinh con, chồng em cũng muốn tập trung luyện tập chờ trở lại. Cám ơn mọi người đã ủng hộ và chúc phúc!"

Đáng chú ý, ngay sau đó Duy Mạnh cũng có động thái đặc biệt, ngầm xóa bỏ những nghi ngờ về hôn nhân rạn nứt. Cầu thủ tuyển Việt Nam bình luận ngay dưới bài tâm thư của vợ như sau: "Sống và cảm nhận nhé chứ giải thích bình luận nhiều làm gì. Dậy đi ăn sáng thôi không người ta đóng cửa mất bây giờ". Duy Mạnh đích thân lên tiếng an ủi bà xã, ngọt ngào rủ 'công chúa béo' đi ăn sáng khiến nhiều người hâm mộ càng yên tâm vào tình cảm của cặp đôi