ECDC khuyến cáo: Khẩu trang vài không đủ an toàn để bảo vệ người sử dụng khỏi lây nhiễm SAR-CoV-2

ECDC đưa ra khuyến cáo này trong bối cảnh Bỉ kêu gọi người dân may khẩu trang vải để chống lại sự lây lan của viru SAR-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Theo TTXVN, Trung tâm Phòng chống và Kiểm soát dịch bệnh châu Âu (ECDC) đã gửi văn bản khuyến cáo tới các Bệnh viện và giới chức y tế các quốc gia châu Âu để đề nghị các giải pháp khác nhau trong trường hợp thiếu khẩu trang chuyên dụng cho các nhân viên y tế.

ECDC nhận định, khẩu trang vải thông thường không được coi là công cụ để chống lại virus SAR-CoV-2. Và việc sử dụng khẩu trong vải không được khuyến khích.

ECDC thậm chí còn nhấn mạnh rằng, khẩu trang vải có thể làm gia tăng nguy cơ thâm nhập virus do hơi ẩm, sự thẩm thấu của các chất dịch và bụi mụn từ bên ngoài có chứa virus SARS-CoV-2.

Ngoài ra, ECDC còn nói rằng, các đồng nghiệm ở Mỹ của họ cũng khuyến nghị sử dụng khẩu trang vải như một giải pháp tạm thời và là phương án cuối cùng. ECDC cũng khuyến nghị, nên khử khuẩn khẩu trang y tế bằng hơi nước, bằng tia gamma, khửa bằng ozone…

ECDC khuyến cáo, khẩu trang vải không an toàn để bảo vệ người sử dụng khỏi lây nhiễm dịch bệnh

Tính đến 19h ngày 31/3, tình dịch dịch bệnh COVID-19 trên thế giới vẫn đang diễn biến phức tạp. Tổng số ca tử vong trên toàn cầu vì dịch viêm đường hô hấp cấp do virus SARS-CoV-2 (dịch COVID-19) gây ra là 38.771. Tổng số ca nhiễm là 801.117. Có 172.319 ca hồi.

Ý vẫn đang là quốc gia dẫn đầu về số ca tử vong với 11.591 ca, Tây Ban Nha xếp thứ hai với 8.189 ca, Trung Quốc xếp thứ ba với 3.305 ca, Mỹ 3.173 ca, Pháp 3.024 ca, Iran 2.898 ca, Anh 1.408 ca.

Các nước có số ca tử vong ở ba con số: Hà Lan (864), Bỉ (705), Đức (651), Thụy Sĩ (373), Thổ Nhĩ Kỳ (168), Brazil (165), Hàn Quốc (162), Bồ Đào Nha (160), Thụy Điển (146), Indonesia (136), Áo (128).

Ở một diễn biến gần nhất, Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 tại Nga ghi nhận, trong 24h qua Nga ghi nhận thêm 500 ca nhiễm Covid-19 ở 24 vùng lãnh thổ, nâng tổng số ca nhiễm lên 2.337 người. Trong ngày, Nga ghi nhận thêm 55 ca bình phục và xuất viện, nâng tổng số ca bình phục lên 121 ca. Đặc biệt, có thêm 8 ca tử vong được xác nhận, nâng tổng số ca tử vong ở nước này lên 17 ca.

Tại Việt Nam, tính đến tối ngày 31/3 đã ghi nhận 207 trường hợp nhiễm COVID-19. Trong đó có 57 ca đã được chữa trị khỏi và xuất viện. Các ca bệnh còn lại đang được điều trị tại các cơ sở y tế trên toàn quốc.

