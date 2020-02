Chấn động làng thời trang: Giám đốc Victoria's Secret - Ed Razek bị tố quấy rối tình dục

Ed Razek giám đốc Victoria's Secret là ai?

Hồi đầu tháng 2, New York Times đăng tải bài điều tra có tên "Thiên thần trong địa ngục: Văn hóa coi thường phụ nữ ở Victoria's Secret". Theo đó, tờ báo này công bố điều tra liên quan tới việc Ed Razek giám đốc điều hành từ chức vào tháng 10/2019, bị nhiều người tố cáo có hành vi quấy rối tình dục như từng hôn người mẫu, yêu cầu họ ngồi lên đùi mình hoặc chạm vào đáy quần lót của một vài chân dài.

Từ lâu, tên tuổi Victoria Secret đã là một thương hiệu nổi tiếng trên toàn thế giới, là nơi sản sinh ra nhiều người mẫu nội y hàng đầu. Để được lựa chọn vào ngôi nhà chung Victoria Secret là việc không hề dễ dàng, các cô gái phải đáp ứng tiêu chuẩn hình tượng thiên thần, cùng vóc dáng nóng bỏng khiến ai nhìn vào cũng đều khao khát.

Ed Razek là giám đốc Victoria's Secret

Đằng sau sự thành công trên sàn diễn của các chân dài như Adriana Lima, Alessandra Ambrosio, Miranda Kerr... là bàn tay quyền lực của những "ông trùm" đứng đằng sau. Và cái tên Ed Razek là người như thế, ông đảm nhiệm vị trí giám đốc tiếp thị cấp cao và giám đốc marketing của công ty chủ quản L Brands.

Ed Razek là một trong những người trực tiếp tuyển chọn người mẫu, quyết định gương mặt nào sẽ trở thành thiên thần cho hãng nội y vào mỗi mùa. Không những vậy, Ed Razek còn tiếp quản khâu chỉ định người nào phù hợp với chiến dịch quảng cáo của nhãn hàng và việc quay hình nên được thực hiện ở đâu.

Ông là người nâng đỡ cho nhiều nàng mẫu tên tuổi

Sự thật không thể nào phủ nhận, để làm nên tên tuổi của dàn chân dài như Gisele Bundchen, Tyra Banks... lên đỉnh cao sự nghiệp không thể không kể đến Ed Razek. Phải nói, nếu không có sự dẫn dắt và được trao cơ hội xuất hiện trên sàn diễn Victoria's Secret, có lẽ các cô gái này vẫn chỉ là chân dài vô danh.

Nhiều người đẹp đã vì điều này, chấp nhận làm đủ mọi cách để được "lọt vào mắt xanh" của ông. Thế nhưng, Ed Razek- vị giám đốc Victoria's Secret được nhận xét là người khá nghiêm khắc trong công việc, khi theo dõi sát sao đời sống của những thiên thần ở ngôi nhà Victoria's Secret.

Ông từng chia sẻ trên các phương tiện truyền thông rằng một người mẫu bị loại khỏi đội ngũ chỉ trước vài ngày diễn ra show chỉ vì tiệc tùng thâu đêm.

Thậm chi, ông từng nói một câu như ngầm ám chỉ siêu mẫu Naomi Campell khi có tin cho rằng cô hét giá cao khi được nhãn hàng nội y mời trình diễn: "Có rất nhiều người mẫu ngoài đó, tại sao chúng tôi phải hợp tác với người có thái độ kiêu ngạo?".

Ed Razek là người đưa ra ý tường về việc thành lập trang bán hàng trực tuyến cho hãng Victoria's Secret, vào năm 1998. Sự cẩn thận, khắt khe và kỹ lưỡng của ông còn đến từ việc quyết định hủy bỏ show diễn năm 2004 để định hướng lại thương hiệu và mục tiêu khách hàng.

Ed Razek, giám đốc Victoria's Secret từng lọt top 5 nhân vật quan trọng nhất, cói tác động mạnh mẽ đến làng mẫu thế giới vào năm 2007.





Ed Razek- Lăm tài nhiều tật, bị quấy rối tình dục





Không chỉ dừng lại ở việc nâng đỡ nhiều người mẫu có chỗ đứng trong làng mốt thế giới, Ed Razek còn là người rất giỏi trong việc tìm kiếm gương mặt mới phù hợp cùng vẻ đẹp hiện đại, giúp thương hiệu Victoria's Secret ngày càng trở nên gần gũi với khách hàng.

Vị giám đốc Victoria's Secret còn nhiều lần định nghĩa về vẻ đẹp cho người phụ nữ yêu thích thương hiệu của hãng. Tuy nhiên, ẩn sau vẻ bề ngoài được các cô gái trẻ kính trọng, Ed Razek nhiều lần lợi dụng điều này để gần gũi và vô tư đụng chạm cơ thể, quấy rối tình dục phụ nữ.

Cụ thể như người mẫu Andi Muise thẳng thắn tố cáo Ed Razek đã cưỡng ép cô hôn mình trong khi di chuyển tới nhà hàng để ăn tối hồi năm 2007. Cô cho biết, ông còn liên tục gửi mail trong nhiều tháng, đề nghị Muise chuyển tới sống cùng mình. Vì Andi Muise quyết định từ chối lời mời đến nhà riêng của Razek để ăn tối nên cô bị loại khỏi show diễn thường niên của hãng.

Đồng thời, một số người mẫu khác cũng cho hay, giám đốc điều hành của Victoria's Secret thường tiếp cận lúc họ thử nội y, xin số điện thoại và gạ gẫm đi ăn tối, du lịch. Không những thế, Ed Razek còn là người luôn dùng lời lẽ miệt thị, xúc phạm cơ thể của những nhân viên Victoria's Secret.

100 người mẫu yêu cầu Victoria's Secret kiểm soát nạn xâm hại tình dục



Người đẹp Casey Crowe Taylor đã từng bị ông chê bai thân hình, gọi cô là "béo" trước nhiều đồng nghiệp. Vào năm 2019, nhân viên cao cấp của hãng Victoria's Secret- Monica Mitro cũng gửi đơn khiếu nại lên hội đồng quản trị, tố cáo ông quấy rối.

Vừa mới đây, hàng loạt trang báo nổi tiếng đăng tải thông tin liên quan đến việc siêu mẫu thế giới Christy Turlington, Amber Valletta, Iskra Lawrence cùng 100 người mẫu ký vào bức thư yêu cầu giám đốc John Mehas phải làm mọi cách để kiểm soát và ngăn chặn vấn nạn xâm phạm tình dục xảy ra tại công ty trong suốt thời gian.

Được biết, tất cá các người mẫu đã thông qua tổ chức phi lợi nhuận chuyên hỗ trợ những người làm việc trong giới thời trang - Model Alliance, để soạn thảo văn bản gửi đến Victoria's Secret cùng những điều khoản buộc bộ phận quản lý có trách nhiệm đảm bảo sự an toàn cho người mẫu trong quá trình làm việc.

Đây không phải là lần đầu tiên hàng Victoria's Secret vướng vào các lùm xùm liên quan đến thái độ coi thường phụ nữ, quấy rối tình dục.

Minh Tú (t/h)