Else Lasker-Schüler: Nữ thi sĩ vĩ đại nhất Đức với áng thơ trữ tình bất hủ và nỗi nhớ quê hương

Hôm nay ngày 7/2, Google Doodle vinh danh Else Lasker-Schüler - nữ thi sĩ trữ tình được coi là vĩ đại nhất nước Đức. Vào ngày này năm 1937, một tờ báo Thụy Sĩ đã xuất bản bài thơ "Mein blaues Klavier" (My Blue Piano/ Phím dương cầm buồn của tôi) của Else Lasker-Schüler. Hình ảnh phím đàn piano được họa sĩ Frankfurt Cynthia Kittler thiết kế tinh tế trên lưng lạc đà cùng những hình ảnh khắc họa cuộc sống đầy màu sắc nhưng cũng không kém phàn bi ai của nữ thi sĩ.