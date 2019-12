Chân dung em họ đổ natri xyanua vào trà sữa đầu độc chị để 'độc chiếm' anh rể

Hiện trên mạng xã hội đã chia sẻ rất nhiều hình ảnh của Trang – kẻ sử dụng chất độc natri xyanua đổ vào trà sữa để đầu độc chị họ khiến một người bị chết oan. Trang gây tội ác là do ghen tuông.

Lãnh đạo Công an tỉnh Thái Bình thông tin, hiện cơ quan điều tra đang tập trung điều tra làm rõ vụ việc, em họ âm mưu đầu độc chị họ hòng độc chiếm tình cảm của anh rể sau khi người này đưa ra quyết định dừng mối quan hệ vụng trộm bấy lâu. Sự việc đã khiến một người chết oan.

Được biết, người phụ nữ độc ác này danh tính là Lại Thị Kiều Trang (25 tuổi, trú tại huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình). Trang hiện đã bị cơ quan điều tra bắt tạm giữ để phục vụ điều tra.

Lại Thị Kiều Trang - kẻ cuồng tình âm mưu sát hại chị họ để "độc chiếm" anh rể

Theo điều tra của Công an tỉnh Thái Bình, ngày 3/12, đơn vị nhận được tin báo chị H. (công tác ở Bệnh viện Phổi tỉnh Thái Bình) tử vong bất thường tại nơi làm việc. Ngay lập tức cơ quan chức năng có mặt khám nghiệm hiện trường , khám nghiệm tử thi.

Công an tỉnh tiếp tục điều tra thì phát hiện anh P.V.Q (30 tuổi, Kiến Xương, Thái Bình) chồng chị Đ.T.H.Y (30 tuổi, Kiến Xương, Thái Bình, cán bộ điều dưỡng Bệnh viện phổi tỉnh Thái Bình) đang có quan hệ tình cảm vụng trộm với Lại Thị Kiều Thanh (em họ chị Y.).

Tuy nhiên, thời gian gần đây anh Q. cảm thấy không còn tình cảm với Trang nên đã đề nghị chấm dứt chuyện tình cảm này. Ban đầu Trang đồng ý luôn nhưng trong lòng không cam chịu nên đã nảy sinh ý định đầu độc chị họ để độc chiếm anh rể.

Được biết, Trang tìm hiểu trên mạng và mua chết độc natri xyanua dạng lỏng. Sau đó, đổ chất độc này vào 6 cốc trà sữa và nhờ người chuyển đến bệnh viện phổi Thái Bình để cho chị Y. uống. Tuy nhiên, do chị Y. không có ở bệnh viện nên đồng nghiệp nhận hộ và để ở phòng hành chính.

Chất độc này có thể dễ dàng mua trên thị trường

Đến khoảng 10h cùng ngày, chị H. lấy từ tủ lạnh ra một cốc trà sữa và uống. Vừa uống được vài ngụm thì chị vào nhà vệ sinh nôn rồi gục xuống. Đồng nghiệp đưa chị H. đi cấp cứu nhưng chất độc đã chạy vào lục phủ ngũ tạng nên không cứu được.

Liên quan đến chất độc Trang sử dụng, được biết đó là natri xyanua (NaCN). Đây là chất kịch độc. NaCn có mùi hương tương tự như mùi quả hạnh, nhưng không phải ai cũng có thể ngửi được. Muối xyanua thuộc về số các chất độc có phản ứng nhanh nhất. Chỉ cần dùng 50mg – 200mg Cyanua hoặc hít 0,2% khí Cyanua là có thể giết chết một người trưởng thành.

Trên thị trường, giá của natri xyanua tương đối rẻ, một lọ 10ml có giá đao dộng vài trăm nghìn đồng nên mỗi cá nhân hoàn toàn có thể mua được. Thông thường, natri xyanua thường sử dụng để chiết tách vàng và các kim loại quý từ quặng, xi mạ mỹ khí. Nhưng chất này rất độc nên nhiều sát thủ thường sử dụng nó để giết người

