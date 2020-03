Ép vợ lên giường cùng đồng nghiệp cũ để đổ tội “ngoại tình”, tống tiền

Thông tin mới nhất từ báo Người lao động ngày 7/3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị này vừa bắt giữ và ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Phương (30 tuổi) và Trần Xuân Sơn (40 tuổi, đều ngụ xã Xuân Lĩnh, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh) để điều tra hành vi cưỡng đoạt tài sản.