EVERGLOW trở lại với ca khúc DUN DUN, không ngại đối đầu với đàn chị GFRIEND

Đúng 18h (giờ địa phương) ngày 3/2, KPOP hào hứng chứng kiến sự đối đầu của hai nhóm nhạc nữ nổi tiếng GFRIEND và EVERGLOW. EVERGLOW trở lại với ca khúc Dun Dun thuộc mini album đầu tay "Reminiscence", trực tiếp đối đầu với đàn chị GFRIEND phát hàng ca khúc "Crossroads" - bài chủ đề album "Labyrinth". Trước đó, cả hai nhóm nhạc đã nhận được sự quan tâm, chú ý của người hâm mộ khi cùng tung teaser, hứa hẹn một cuộc đối đầu "nảy lửa".

Màn comeback của EVERGLOW khiến một số fan hâm mộ thất vọng

MV mới của EVERGLOW nhận được sự mong đợi của các fan, nhất là khi ca khúc tiền nhiệm "Adios" có sự thành công vang dội. MV "DUN DUN" được quay trong studio và thêm hiệu ứng, với nhịp điệu dồn dập, concept girlcrush mạnh mẽ. Phần nhạc tiếp tục sử dụng âm thành kèn đồng đặc trưng làm chủ đạo, làm nổi bật lời bài hát về sự tự tin, độc lập của các cô gái trong thời hiện đại. Tuy nhiên, sau khi được tung ra, nhiều khán giả tỏ ra thất vọng với bài hát mới của EVERGLOW vì MV quá mờ nhạt, không đầu tư nên đã làm giảm cái hay của bài hát.

Trên các BXH Hàn Quốc, chỉ sau khi ra mắt khoảng 1h, ca khúc "DUN DUN" của EVERGLOW đã bị "hất văng" khỏi top 100 Melon và FLO. Đáng tiếc, thành tích cao nhất của EVERGLOW lần comeback này chỉ đến hạng 13 ở BXH Bugs, xếp hạng trên các trang nhạc số khác cũng khá khiêm tốn khiến nhiều người hâm mộ thất vọng.

MV DUN DUN - EVERGLOW

Với GFRIEND, người hâm mộ rất kì vọng với màn comeback này bởi đây là lần đầu các cô gái tái xuất dưới sự hậu thuẫn của Big Hit Entertainmet, công ty chủ quản của BTS. Nhà sản xuất 'quốc dân' Bang Shi Hyuk đã đích thân tham gia viết lời, sản xuất album cho nhóm. MV "Crossroad" gây ấn tượng bởi không khí u ám, thể hiện mối quan hệ phức tạp của các thành viên qua những góc quay trau chuốt như phim điện ảnh. Tuy ghi điểm ở phần hình ảnh, phần nhạc của ca khúc lại khiến người hâm mộ chưng hửng. Nhiều người cho rằng ca khúc khó ngấm hơn bài b-side "Labyrinth", thậm chí còn có nét tương đồng với ca khúc "Time for the moonlight" ra mắt năm 2018 trước đó. Tuy nhiên, so với EVERGLOW, các thành tích của GFRIEND trên các BXH có vẻ khả quan hơn khi nhóm vẫn đang nằm ở vị trí thứ 4 BXH realtime i-Chart.