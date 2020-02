Facebook Lương Hoàng Anh tung tin `tỏi Lý Sơn nhiễm thuốc trừ sâu` là ai?

Mới đây, vào ngày 4/2, trang Facebook Lương Hoàng Anh với hơn 78 nghìn lượt theo dõi đã đăng tải thông tin về việc đang có 49kg tỏi cô đơn Lý Sơn trồng tại đảo Bé (xã An Bình, Lý Sơn). Đáng chú ý, nội dung bài đăng này cho rằng chỉ có tỏi tại đảo Bé là an toàn, vì tỏi cô đơn ở đảo Lớn (trung tâm huyện Lý Sơn) đều... bị nhiễm thuốc trừ sâu.

Lương Hoàng Anh và bài đăng gây sốc

Facebook Lương Hoàng Anh viết:"Năm nay, toàn bộ giáo dân đảo bé Lý Sơn thu hoạch được 49kg tỏi cô đơn Lý Sơn. Tôi không dùng tỏi đảo Lớn nữa vì cả đảo đã nhiễm thuốc trừ sâu, nguồn nước giếng bơm lên tưới giờ cũng toàn thuốc trừ sâu. Nên sản lượng tỏi sạch chỉ có từng này". Ngay sau khi được đăng tải, thông tin trên đã thu hút nhiều sự chú ý của cư dân mạng, làm dấy lên lo ngại về đặc sản tỏi Lý Sơn.

Tuy nhiên, các thông tin xung quanh việc chủ nhân thật sự của facebook Lương Hoàng Anh là ai thì vẫn cần cơ quan điều tra xác minh và lên tiếng. Thông tin trên hiện vẫn chưa được cơ quan chức năng nào khẳng định.

Một nguồn tin cho hay, sau khi đăng tải thông tin gây sốc trên, ban đầu Lương Hoàng Anh cũng khẳng khái chia sẻ sẽ sẵn sàng hợp tác với cơ quan chức năng để làm rõ thông tin tỏi cô đơn Lý Sơn nhiễm thuốc trừ sâu. Thậm chí, cô còn đưa ra lý do là "mỗi lẫn ra Lý Sơn vào mùa tỏi, cả Lý Sơn nồng nặc thuốc trừ sâu", tuy nhiên sau đó đã đóng trang facebook sau những phát ngôn gây sốc, hoang mang dư luận này.

Đây là hình ảnh vợ cũ diễn viên Huy Khánh được đồn đoán là chủ tài khoản facebook Lương Hoàng Anh

Ngày 6/2, Công an tỉnh Quảng Ngãi đã có văn bản kiến nghị Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao thuộc Bộ Công an vào cuộc, hỗ trợ xác minh chủ tài khoản Facebook Lương Hoàng Anh tung tin tỏi Lý Sơn nhiễm thuốc trừ sâu. Đại tá Võ Văn Dương, PGĐ Công an Quảng Ngãi cho biết đơn vị xác định tài khoản facebook tung tin đồn ở TP.HCM, do đó đã gửi văn bản đến Cục An ninh mạng để nhờ hỗ trợ, sau khi làm rõ sẽ có hướng xử lý tiếp theo.