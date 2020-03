Facebook vẫn xuất hiện nhiều quảng cáo cần sa, cá cược phi pháp

Trong những tháng đầu năm 2020, người dùng Facebook báo cáo rằng họ vẫn thấy xuất hiện nhiều quảng cáo cần sa, cá cược phi pháp trên mạng xã hội này. Đa phần những quảng cáo cấm này thường là những thứ trái Pháp luật như hạt giống cần sa, thuốc lá, web cá cược, cờ bạc,...

Hiện cả pháp luật Việt Nam cũng như các chính sách của Facebook đều quy định thuốc lá là măt hàng không được quảng cáo, tuy nhiên một số cửa hàng online đã dùng thủ thuật như che ảnh, dùng câu từ dẫn dắt, ký tự đặc biệt để qua mắt và công khai quảng cáo sản phẩm này.

Hạt giống cần sa vượt bộ lọc quảng cáo Facebook bằng ký tự đặc biệt.

Với nội dung quảng cáo thuốc á, trang "HLK ****" cẩn thận che ảnh để bộ lọc Facebook không nhận ra. Nội dung quảng cáo viết lập lờ, đọc qua tưởng như đây là sản phẩm cà phê. Theo đó, quảng cáo này thi được hơn 1000 lượt tương tác từ người dùng. Một người dùng Facebook tỏ ra bức xúc vì không nghĩ rằng trang mạng này có thể duyệt và nhận tiền để quảng cáo thuốc lá trên newsfeed như vậy.

Bên cạnh thuốc lá, nhiều shop online cũng dùng cách tương tự để lách luật, rao bán hạt giống cần sa . Trang “*** ** Chuyên Cần” đăng tải mẫu quảng cáo hạt giống cần sa công khai mà vẫn được Facebook duyệt, và hiện bài quảng cáo này đã nhận được hơn 1.000 lượt thích. Trang facebook này đã sử dụng các ký tự đặc biệt để viết nội dung liên quan đến cần sa, qua mặt hệ thống kiểm duyệt của Facebook.

Hơn 100 bài quảng cáo cờ bạc núp bóng game trực tuyến

Bên cạnh đó, người dùng cũng phản ánh trên mạng xã hội này xuất hiện nhiều bài quảng cáo các trang đánh bạc online trá hình trò chơi, ứng dụng. Chính sách Facebook không cho phép quảng cáo cờ bạc, nhưng các website này đạo tạo vỏ bọc là game trực tuyến để đăng tải nội dung quảng cáo.

Theo Zing, mỗi tháng một trang cá cược có thể chi tới 10 tỷ đồng để mua quảng cáo trên Facebook. Loại hình kinh doanh này là trái phép, vi phạm pháp luật Việt Nam nhưng đem lại lợi nhuận siêu khủng cho các trang này.

cần sa, thuốc lá, hay , cá cược đều vi phạm chính sách quảng cáo của Facebook. Tuy nhiên, nhiều người vẫn tìm ra các chiêu trò, thủ thuật để lách luật. Trước hết, họ sẽ chuẩn bị các tài khoản Facebook có độ tin cậy cao, với điều kiện trước đó đã từng chạy ads các sản phẩm sạch, lượng tiền lớn. Một người có kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực quảng cáo cho hay những mặt hàng như cờ bạc , cá cược đều vi phạm chính sách quảng cáo của Facebook. Tuy nhiên, nhiều người vẫn tìm ra các chiêu trò, thủ thuật để lách luật. Trước hết, họ sẽ chuẩn bị các tài khoản Facebook có độ tin cậy cao, với điều kiện trước đó đã từng chạy ads các sản phẩm sạch, lượng tiền lớn.

Sau đó, nhờ chiếm được tín nhiệm từ Facebook, các tài khoản này sẽ đổi hướng sang chạy những nội dung quảng cáo các mặt hàng cấm như cần sa, thuốc lá,... Các từ khóa nhạy cảm sẽ diễn đạt dưới các từ thay thế, từ lóng, không tập trung vào mặt hàng... và thường sử dụng bộ ký tự đặc biệt để truyền tải thông tin.

Chi Nguyễn (t/h)