Fan tiết lộ tin nhắn của K-ICM giữa bão 'sóng gió' với Jack: “Nếu các em yêu quý, hãy ủng hộ thôi”

Những ngày qua, cộng đồng fan hâm mộ đang rất hoang mang trước nguy cơ tan rã của cặp đôi Jack- K-ICM. Trước đó, hàng loạt thông tin Jack làm việc không công cho công ty của K-ICM, nhận show đến mức kiệt sức, về quê không một xu dính túi và nhập viện vì sốc.

Bộ đôi Jack- KICM đã đồng hành bên nhau được 1 năm

Đến tối hôm qua, ngày 23/12, giọng ca "Hồng nhan" đã lên tiếng ngầm thừa nhận, mọi đồn đoán này đề chính xác. Đứng trước những lời đơn phương của Jack, K-ICM vẫn giữ im lặng. Tuy nhiên, trên mạng xã hội , một đoạn tin nhắn được cho là của K-ICM gửi tới fan, đang được chia sẻ rầm rộ. Theo đó, K-ICM cho biết, các show diễn đều do anh và Jack xin mẹ nuôi là bà Tạ Hà lựa chọn để tham gia. Đồng thời, anh nói rằng, do mọi người không hiểu rõ tình hình nội bộ nên bị hoang mang, và mong, nếu mọi người yêu quý, thì chỉ nên ủng hộ thôi vì cả anh và Jack đều không thích ồn ào.





Đoạn tin nhắn được cho là của K-ICM gửi đến fan

Cũng trong ngày 23/12, khi MV "Hoa vô sắc" lên sóng, Jack đã chia sẻ một dòng trạng thái ẩn ý trên trang cá nhân, quyết làm mọi chuyện sáng tỏ khi Sức Khỏe tốt. "Họ lấy của các bạn bao nhiêu nước mắt, Jack hứa sẽ lấy lại tất cả cho các bạn. Mình không cần gì cho bản thân mình lúc này, trả công bằng cho gia đình và fan tôi".

Jack đăng tải trên trang cá nhân

Bên cạnh đó, chủ nhân của bản hit "Sóng gió" còn chia sẻ: "Giờ anh có cần gì đâu, coi như lúc mới lên Sài Gòn họ giúp đỡ anh thì gần 1 năm qua anh làm trả ơn cho họ, giờ họ muốn lấy gì thì lấy, chỉ cần tha cho anh thôi, để anh yên, để gia đình, để fan anh yên thôi".

K-ICM một mình biểu diễn trên sân khấu với ca khúc mới mà không có sự xuất hiện của bạn thân

Về phía K-ICM, tại một sự kiện tại Hà Nội, anh chỉ chơi đàn một mình trên giọng hát có sẵn của người bạn, nam ca sĩ trẻ còn bật khóc trên sân khấu rồi viết status tâm trạng lúc 3h sáng. Bộ dôi Jack và K-ICM đã có khoảng thời gian đồng hành, gắn bó với nhau một năm. Chặng đường tuy không phải quá dài nhưng đó là cả những cố gắng, nỗ lực của đôi bạn trẻ 9x.

Phải nói rắng, nếu không có Jack thì không có K-ICM và ngược lại,cũng như siêu hit "Sóng gió" chắc hẳn không tồn tại. Sự tan vỡ này, khiến những ai yêu mến họ phái nuối tiếc.

Hoa vô sắc- OFFICIAL MUSIC VIDEO