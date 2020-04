FLC thông báo lỗ kỷ lục sau gần 1 thập kỷ kể từ lần thua lỗ hàng nghìn tỷ vào năm 2011

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, FCL rơi vào tình trạng khủng hoảng kinh doanh. Báo cáo tài chính mới nhất cho thấy, tập đoàn này lỗ kỷ lục gần 1.900 tỷ.

Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2020 với doanh thu ghi nhận đà tăng trưởng nhưng lợi nhuận lỗ kỷ lục. Nguyên nhân được xác định do ảnh hưởng của dịch .

Theo báo cáo, trong 3 tháng đầu năm, tập đoàn ghi nhận 4.768 tỷ đồng doanh thu, tăng 58% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, giá vốn hàng bán trong quý vừa qua của FLC đã tăng hơn gấp đôi lên 6.215 tỷ khiến lợi nhuận gộp từ hoạt động bán hàng và cung cấp dịch vụ của doanh nghiệp báo số âm 1.448 tỷ đồng (cùng kỳ lãi dương 84 tỷ).

Báo cáo kinh doanh quý I của FLC

Kinh doanh dưới vỗn, FLC vẫn phải chi hàng trăm tỷ đồng để trang trải các chi phí phát sinh trong kỳ. Trong đó, chi phí lãi vay tăng 51%; chi phí bán hàng tăng 19%; chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 6%... Kết quả, lợi nhuận thuần từ kinh doanh âm đến 1.885 tỷ đồng.

FLC báo lỗ trước và sau thuế lần lượt 1.887 tỷ và 1.892 tỷ đồng, trong khi con số cùng kỳ năm trước vẫn báo số dương. Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ - FLC âm 1.172 tỷ đồng trong quý I. Theo đó, đây là số lỗ lớn nhất của doanh nghiệp này sau gần một thập kỷ. Lần thua lỗ gần nhất của FLC từ quý II/2011.

Lãnh đạo Công ty chỉ ra nguyên nhân do ảnh hưởng của dịch bệnh. Nó khiến ngành du lịch, hàng không, nghỉ dưỡng, bất động sản gần như tạm dừng.

Trên thực tế, hoạt động bán hàng và bất động sản vẫn đưa về lợi nhuận dương gần 80 tỷ đồng. Tuy nhiên, toàn bộ phần lỗ gộp đều đến từ hoạt động cung cấp dịch vụ, khi doanh thu mảng này tăng chưa tới 500 tỷ nhưng giá vốn đã tăng gần 2.000 tỷ đồng.

Đây là lần thua lỗ kỷ lục của FLC

Cũng do hoạt động kinh doanh thua lỗ nặng mà dòng tiền của tập đoàn này trong quý I đều trong tình trạng âm.

Trong đó, dòng tiền từ hoạt động kinh doanh âm 552 tỷ (cùng kỳ dương 194 tỷ); lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư âm 291 tỷ… Kết quả, lưu chuyển tiền thuần trong kỳ này của FLC âm gần 585 tỷ khiến khoản tiền và tương đương tiền đến cuối tháng 3 chỉ còn hơn 48,5 tỷ đồng , trong khi đầu năm số dư tiền này lên tới gần 633 tỷ.

Lần thua lỗ này đã khiến FLC phải lập dự phòng hơn 121 tỷ đồng với khoản đầu tư tại Công ty CP Xây dựng Faros. Theo đó, khoản đầu tư này có giá gốc 213 tỷ từ đầu năm nhưng hiện giá hợp lý chỉ còn khoảng 92 tỷ đồng và tập đoàn phải trích lập dự phòng với số còn lại. Ngoài ra, FLC vẫn đang phải dùng hơn 201 tỷ đồng để dự phòng khoản đầu tư 261 tỷ tại Công ty CP Nông dược HAI.

Được biết, đến cuối tháng 3, tổng tài sản của tập đoàn này đạt 33.549 tỷ đồng, tăng 5% so với đầu năm. Tập đoàn đã phải tăng hàng trăm tỷ đồng vay tài chính ngắn hạn để cân đối với phần tăng tài sản, hiện số vay tài chính của FLC vào khoảng 6.720 tỷ đồng.

