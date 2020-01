Ford Mustang bao nhiêu tiền và chế độ bảo hành của xe Ford Mustang

Ford Mustang bao nhiêu tiền?

Ford Mustang ra mắt thị trường xe hơi Mỹ từ năm 1964. Tính đến nay, hãng đã có 50 năm hoạt động trên thị trường xe hơi. Ford Mustang luôn nhận được sự yêu mến của người tiêu dùng. Xe hơi Ford Mustang nằm trong phân khúc xe hơi thể thao có giá tầm trung. Dòng xe hơi thể thao Ford Mustang giá dao động trên 2 tỷ đồng được bán rất chạy và được sản xuất liên tục tên thế giới.

Tính đến nay, tất cả những lần ra mắt của từng phiên bản luôn chiếm hữu thị trường xe hơi toàn thế giới. Đáng kinh ngạc nhất là mức tiêu thụ của Ford Mustang 6 tháng đầu năm 2020 đã đạt đến con số vượt trội và tăng hơn 56% so với cùng kỳ năm ngoái.

Chiếc Ford Mustang 2020 màu đỏ sang trọng

Ford Mustang được nhận xét là một trong những mẫu xe được “độ chế” nhiều nhất trong lịch sử bởi các chủ sở hữu, thậm chí Ford cũng bị cuốn vào cuộc chơi này. Vài tháng gần đây, đại lý Brown Lee Ford ở thị trấn Morrison (bang Tennessee, Mỹ) đã tự nâng cấp công suất lớn dưới sự cho phép của hãng. Nhưng quan trọng, giá cả vẫn vô cùng hợp lý, khiến khách hàng vô cùng ưng ý.

Hãng này mới cho ra mắt dòng xe Ford Mustang 2020 với thiết kế chi tiết và đổi mới. Đầu tiên là hệ thống đèn sương mù cùng hệ thống gương ngoài thấp, nó trùng màu thân xe và tính hợp tính năng định vị. Lưới tản nhiệt được thiết kế dạng lớn hơn trước nhằm tạo sự khỏe khắn mang dấu ấn thể sau sâu đậm.

Ford Mustang được ví như một con ngựa hoang, bởi nó khoác lên mình bộ La-zang 19 inch cực kỳ đẳng cấp, thu hút. Hệ thống đèn pha chiếu sáng HID siêu tiết kiệm nhiên liệu.

Năm nay, Ford Mustang thu hút người yêu xe thể thao bởi gam màu vô cùng bắt mắt. Đó là màu đỏ kim loại, màu xanh lighning và màu xanh grabber bluer. Tổng trọng lượng của xe là 1598kg. Ford Mustang là đối thủ cạnh tranh nặng ký của các dòng xe như chevrolet Camaro, Dodge Challenger…

Bảng giá xe Ford Mustang tại Mỹ

Về nội thất, chiếc xe oto này được thiết kế với chức năng dòng xe thể thao nhưng không quên tính năng chở đồ với khoang chứa đồ khá rộng rãi ở sau xe. Hệ thống vô lăng trợ lực lái cùng nút bấm tự động khiến người điều khiển nắm bắt và điều khiển được mọi chức năng của xe thuận lợi hơn. Hệ thống ghế ngồi bọc da hiện đại cũng chiều lòng được mọi khách hàng khó tính nhất.

Trên trang web của Brown Lee Ford, họ đang bán chiếc Mustang GT 2020 mạnh mẽ với giá 39.995 USD (khoảng 928 triệu đồng). Phiên bản này được nâng cấp từ động cơ dung tích 5,0 lít của phiên bản GT thông thường lên công suất 700 mã lực nhờ có bộ siêu nạp Roush Supercharger 2,65 lít.

Còn tại Việt Nam, Ford Mustang không phải là xe phân phối chính hãng nhưng vẫn được bán tại một số đại lý tư nhân dưới hình thức xe nhập khẩu nguyên chiếc. Mức giá giao đến tay khách hàng dao động từ 2,656 - 2,880 tỷ đồng.

Chế độ bảo hành của xe Ford Mustang

Xét về độ an toàn, chiếc Ford Mustang được đánh giá tương đương với xe Ford Mustang cũ. Nó được đánh giá tổng thể đạt 5/5 sao đến từ tổ chức NHTSA. Trong một bài thử nghiệm đâm trực diện, chiếc xe này được đánh giá tốt của IIHS. CÙng với đó, ở bài thử nghiệm đâm trực diện góc nhỏ, xe cũng được đánh giá ở mức chấp nhận được. Thậm chí, chiếc xe này còn nhận được thêm đánh giá Basic dành cho loại trang bị tùy chọn hệ thống Cảnh báo va chạm trước.

Ford Mustang còn được đánh giá trang thiết bị an toàn cho người sử dụng như tính năng cảnh báo khoảng cách an toàn cho xe, cảnh báo đi chẹch làn, phát hiện đường người đi bộ, hệ thống hỗ trợ va chạm bổ sung thêm phanh tự động khẩn cấp.

Cũng giống như các dòng xe khác của hãng Ford, xe For Mustang cũng nhận được chế độ bảo hành tương tự.

Người sử dụng sẽ được bảo hành miễn phí hệ thống truyền động (động cơ, hộp số, hệ thống dẫn). Khi bất kỳ bộ phận nào thuộc hệ thống phát sinh lỗi trong thời gian bảo hành thì nhà sản xuất sẽ chịu toàn bộ tổn thất để tiến hành sửa chữa, thay thế. Chẳng hạn như hộp số bị giật, tua máy tăng vọt…

Chế độ bảo hành của Ford Mustang theo đúng chính sách của hãng

Tại Việt Nam, các hãng xe đều áp dụng bảo hành chung là từ 3 năm hoặc 100.000km dành cho xe mới. Ngoài ra, cũng có chế độ bảo hành có thời hạn, tùy theo chính sách của hãng.

Một số loại bảo hành hư hỏng có tính phí như: đĩa côn, khớp nối đốc tốc, vỏ xe, bu-gi, các bộ lọc nhiên liệu, các bộ lọc dầu, các bộ lọc gió, má phanh, đĩa ly hợp, đèn, cầu chì, chổi than, cần gạt nước, dây đai và các bộ phận bằng cao su, kính....

Để đảm bảo các chính sách bảo hành của hãng, chủ xe nên ghi nhớ mốc thời gian bảo hành, bảo dưỡng của các bộ phận xe. Nếu bỏ qua mốc thời gian này thì xe sẽ bị tính phí bảo hành.

Riêng gãng Ford có xây dựng kế hoạch bảo hành mở rộng. Khi mua bảo hành mở rộng, chiếc xe của khách hàng sẽ được cung cấp dịch vụ bảo hành với thời gian 1 năm/ /20.000 km hoặc 2 năm/40.000 km tùy theo điều kiện nào đến trước ngay sau khi hết thời gian bảo hành tiêu chuẩn.

Các sản phẩm bảo hành mở rộng của Ford gồm: chi phí sửa chữa, thay thế các phụ tùng chính hãng bị khuyết tật hoặc xác định do lỗi nhà sản xuất; công lao động cho các hoạt động sửa chữa, thay thế nêu trên.

Bóc tem Ford Mustang màu độc nhất Việt Nam giá gần 3 tỷ

Nga Đỗ (t/h)