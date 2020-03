G20 'bơm' 5.000 tỷ đô để cứu nền kinh tế toàn cầu, ngăn ngừa COVID-19 lây lan

Thứ Năm vừa qua (26/3) có lẽ là ngày đen tối nhất năm của Mỹ khi chính thức trở thành quốc gia có số người nhiễm COVID-19 cao nhất thế giới. Tính đến sáng 27/3, tổng số người nhiễm virus trên toàn cầu cũng đã vượt mốc 500.000 người với hơn 23.500 ca tử vong.



Trước tình hình dịch bệnh căng thẳng, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định: "Chúng tôi sẽ dành mọi nguồn lực tài chính, khoa học, y tế, dược phẩm và quân sự để ngăn chặn sự lây lan của virus và bảo vệ người dân", theo South China Morning Post.



Cũng trong cuộc họp trực tuyến diễn ra vào 26/3, các nhà lãnh đạo của G20 đã cam kết sẽ "bơm" 5.000 tỷ USD để giải cứu nền kinh tế toàn cầu, giảm bớt tác động kinh tế của virus corona cũng như làm "bất cứ điều gì" cần thiết để vượt qua đại dịch.

Cuộc họp trực tuyến của G20 diễn ra vào 26/3.



Theo đó, G20 cũng đảm bảo về nguồn cung cấp y tế quan trọng và các nhu yếu phẩm xuyên biên giới, ngăn chặn khả năng gián đoạn của chuỗi cung ứng toàn cầu. Lời khẳng định này được đưa ra khi nhiều quốc gia đang ban hành lệnh cấm xuất khẩu đối với vật tư y tế. Các nhà lãnh đạo G20 sẽ điều phối để tránh sự can thiệp không cần thiết và nhấn mạnh: "Các biện pháp khẩn cấp nhằm mục đích bảo vệ Theo đó, G20 cũng đảm bảo về nguồn cung cấp y tế quan trọng và các nhu yếu phẩm xuyên biên giới, ngăn chặn khả năng gián đoạn của chuỗi cung ứng toàn cầu. Lời khẳng định này được đưa ra khi nhiều quốc gia đang ban hành lệnh cấm xuất khẩu đối với vật tư y tế. Các nhà lãnh đạo G20 sẽ điều phối để tránh sự can thiệp không cần thiết và nhấn mạnh: "Các biện pháp khẩn cấp nhằm mục đích bảo vệ Sức Khỏe sẽ được triển khai tới đúng mục tiêu, đảm bảo sự cân xứng, minh bạch và mang tính tạm thời".



Các nhà lãnh đạo G20 cũng bày tỏ lo ngại về những rủi ro mà đại dịch có thể gây ra với những nước vốn "mỏng manh", đặc biệt là ở châu Phi và những người tị nạn, thừa nhận sự cấp thiết trong việc củng cố mạng lưới an toàn tài chính toàn cầu và hệ thống y tế quốc gia. Tuyên bố chung sau cuộc họp trực tuyến 90 phút nêu rõ: "Chúng tôi cam kết mạnh mẽ hình thành một mặt trận thống nhất chống lại mối đe dọa chung".



Theo đó, nhóm cam kết thực hiện các biện pháp chi tiêu quốc gia với tổng trị giá 5 nghìn tỷ đô la Mỹ - một khoản tiền tương đương với cam kết năm 2009 - cùng với thanh khoản quy mô lớn, các chương trình bảo lãnh tín dụng và các biện pháp kinh tế khác.



Trước đó, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus cũng đã lên tiếng kêu gọi các nước G20 tìm kiếm sự hỗ trợ để tăng cường tài trợ và sản xuất thiết bị bảo vệ cá nhân cho nhân viên y tế trong bối cảnh thiếu hụt toàn cầu.



Ông Tedros Adhanom nhấn mạnh: "Chúng ta cần thể hiện trách nhiệm toàn cầu, đặc biệt là nhóm G20. G20 cần sẵn sàng ủng hộ mọi quốc gia khác trên thế giới". Tổng Giám đốc WHO cũng không quên cảnh báo, đại dịch đang tăng tốc theo cấp số nhân, cần đẩy mạnh sản xuất đồ bảo hộ cho nhân viên y tế và loại bỏ lệnh cấm xuất khẩu.



Khác với những lần họp trước, cuộc họp trực tuyến của G20 lần này không có những ý kiến bất đồng giữa các nước, không có sự tranh chấp về giá dầu mỏ giữa Ả Rập Saudi và Nga hay cuộc khẩu chiến giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc về nguồn gốc và cách xử lý đại dịch.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump.

G20 cam kết sẽ sớm lấp đầy các khoản thiếu hụt tài chính dành cho các kế hoạch ứng phó với dịch bệnh do virus corona chủng mói gây ra, luôn sẻ chia các dữ liệu về dịch bệnh và các biện pháp ứng phó về dịch bệnh trên toàn cầu.

Ngoài ra, G20 cũng hối thúc Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và Ngân hàng Thế giới (WB) ủng hộ các nước để triển khai mọi biện pháp cần thiết đối phó với đại dịch. Theo Giám đốc Điều hành IMF Kristalina Georgieva, gói tài chính khẩn cấp hiện trị giá 50 tỷ USD và bà đang cân nhắc gấp đôi gói tài chính này để giúp đỡ các nước đang phát triển.

Bên cạnh đó, bà Kristalina Georgieva cũng yêu cầu G20 ủng hộ kế hoạch của quỹ, cho phép các nước thành viên được sử dụng tạm thời một phần trong tổng số tiền 1.000USD từ các nguồn sẵn có để thúc đẩy tính thanh khoản toàn cầu.

Thùy Nguyễn (t/h)