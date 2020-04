Gạ bạn gái nhí quen qua mạng đi nhà nghỉ “quan hệ” rồi quay clip nóng để tống tiền

Công an TP Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa ) thông tin, chiều ngày 20/4, đơn vị đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối tượng Lê Ngọc Quỳnh (23 tuổi, ngụ tại huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận) để điều tra về hành vi Cướp tài sản và Giao cấu với người dưới 16 tuổi theo quy định của Pháp luật . Nạn nhân là cháu X. (SN 2005, ngụ tại TP Nha Trang).

Theo thông tin ban đầu, Quỳnh từ Ninh Thuận ra Nha Trang làm công nhân. Trong thời gian làm việc tại đây đã dạo trên mạng xã hội để đọc tin tức, tìm kiếm “người yêu”. Đầu tháng 4/2020, Quỳnh làm quen với X. (SN 2005).

Sau vài lần nói chuyện, Quỳnh rủ cháu X. đi nhà nghỉ quan hệ tình dục. Trong lúc quan hệ, Quỳnh dùng điện thoại ghi lại những cảnh ân ái giữa hai người. Đến sáng 20/4, Quỳnh gửi tin nhắn clip ân ái cho X. và yêu cầu nạn nhân phải đưa 4 triệu đồng. Nếu X. không đưa tiền sẽ tung clip trên lên mạng xã hội

Đối tượng Lê Ngọc Quỳnh tại cơ quan điều tra

Do sợ hãi bị phát tán clip nóng lên mạng xã hội nên X. hẹn Quỳnh đến đầu đường Phạm Tu (phường Vĩnh Hải) để đưa tiền. Khi đang trao đổi thì cơ quan điều tra ập đến bắt giữ Quỳnh. Tại trụ sở Công an, bước đầu Quỳnh đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Hiện Công an đang tiếp tục thụ lý vụ án.

Cũng liên quan đến việc dùng clip nóng tống tiền, cuối tháng 3/2020, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) cũng thụ lý một vụ án tương tự. Kẻ dùng clip nóng để tống tiền là Nguyễn Thành Trung (25 tuổi, ở Tiên Lãng, Hải Phòng).

Theo điều tra của Công an quận Bắc Từ Liêm, tháng 11/2018, Nguyễn Thành Trung có quan hệ tình cảm với chị T.T.A.. Trong khoảng thời gian này, 2 người có quan hệ tình dục với nhau. Trung đã quay lại cảnh ân ái này. Sau đó, hai bên xảy ra mâu thuẫn dẫn đến chia tay.

Ngày 23/3/2020, Trung thiếu tiền tiêu nên này sinh ý định dùng clip cũ để tống tiền người yêu cũ. Trung yêu cầu A. đưa 5 triệu đồng, nếu không sẽ đăng clip lên mạng xã hội. Bị đe dọa, Chị A. đã tới Công an phường Phú Diễn (quận Bắc Từ Liêm) trình báo.

Ngày hôm sau, Nguyễn Thành Trung bị cơ quan điều tra bắt giữ khi đang ngồi tại một quán cà phê ở phường Phú Diễn. Nam thanh niên đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Nga Đỗ (t/h)