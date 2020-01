Gã biến thái xông vào nhà dân hiếp dâm cháu bất thành, quay sang giở trò đồi bại với cụ già 94 tuổi

Thông tin từ lãnh đạo xã Tân Sơn (huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang) cho biết, vào khoảng 16h tối ngày 10/1, tại thôn Mòng B, đối tượng Giáp Văn Chỉnh (SN 1986, trú tại xã Tân Sơn, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang) đi uống rượu say đang trên đường về. Lúc đi ngang qua nhà cụ Giáp Thị N. (93 tuổi), Chỉnh đã lẻn vào nhà bà cụ với ý định giở trò sàm sỡ với bà L. (SN 1966, là cháu cụ N.). Thấy Chỉnh có ý định sàm sỡ, chị L. đã vội đẩy nam thanh niên này ra rồi bỏ chạy khỏi nhà.

Sau khi cụ N, hô hoán, nam thanh niên đã bỏ chạy khỏi hiện trường

Không chịu dừng lại, Chỉnh tiếp tục vào trong nhà thì thấy cụ N. đang nằm trên giường. Anh ta ngay lập tức lại gần khống chế, cởi quần áo của cụ với ý định hiếp dâm . Bị khống chế, cụ N. đã kêu cứu, tri hô người dân. Thấy vậy, hắn ta nhanh chóng bỏ chạy, rời khỏi hiện trường.

Sự việc được người dân thông báo lên cơ quan chức năng và sau đó, cơ quan Công an huyện Lục Ngạn đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để làm rõ vụ việc. Phía đối tượng Giáp Văn Chỉnh, sau khi bỏ trốn về nhà đã bị cơ quan công an tạm giữ để điều tra.

Theo như điều tra, tên Chỉnh ở địa phương làm nghề tự do, không có tiền sử bệnh tâm thần. Anh ta đã xây dựng gia đình và có 2 người con. Vụ việc đến nay vẫn đang được lực lượng chức năng tích cực điều tra, làm rõ.





