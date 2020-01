Chồng dọa giết con để ép vợ bán dâm suốt 10 năm, còn quay lại video vợ 'đi khách' để... làm kỷ niệm

Ảnh minh họa.

Theo thông tin từ Yonhap News, từ lúc kết hôn, Hong thường xuyên dùng nắm đấm "nói chuyện" với vợ. Cuộc sống hôn nhân của vợ chồng Hong không hề hạnh phúc bởi gã chồng vũ phu thường xuyên đánh đập vợ, nhiều lần quá khích thậm chí còn siết cổ cô. Người vợ kém may mắn đã phải chịu 14 lần bạo hành nặng nề từ chồng sau 11 năm kết hôn.



Không chỉ bạo hành vợ, Hong còn tìm đến những trang web đen dành riêng cho đàn ông, sau đó tự dắt mối cho vợ mình đi bán dâm để kiếm tiền. Để ép vợ bán dâm liên tiếp 3 lần, gã chồng đồi bại dọa sẽ giết hết 5 đứa con ruột do chính 2 người đẻ ra.



