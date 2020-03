Ông chồng cuồng ghen nhất quyết ly hôn vì... càng nhìn càng thấy con trai 'giống ông hàng xóm'

Nghi hàng xóm là “tác giả” của con mình

Ông Nguyễn Văn Tú vốn là người miền Trung nhưng về cuộc sống mưu sinh nên chuyển vào huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh buôn bán. Tại đây, ông gặp và kết duyên với bà Trần Thị Lệ. Cuộc sống có tình yêu cộng thêm cả hai chăm chỉ làm lụng nên ít lâu sau kinh tế gia đình khá giả hơn.

Rồi cậu con trai đầu lòng kháu khỉnh ra đời. Đối với nhiều người, sinh con đầu lòng là vô cùng hạnh phúc nhưng với vợ chồng Tú, đây chính nguồn cơn dẫn đến những cuộc cãi vã, mâu thuẫn… và hậu quả là bản án ly hôn.

Khi cậu con trai mới chào đời, Tú liên tục nói rằng, con không giống mình. Nhưng Trẻ sơ sinh thường thay đổi diện mạo khuôn mặt rất nhanh nên cũng khó xác định được nó giống ai nên Tú vẫn tận tình chăm sóc vợ. Nhưng khổ nỗi, càng lớn, thằng bé lại càng chẳng có nét gì giống bố, cũng chẳng giống mẹ mấy. Mà thế nào, Tú nhìn lại ra con có nét giống ông hàng xóm. Thế nên Tú càng chắc mẩm có điều gì mờ ám trong đó.

Tú không chịu đi xét nghiệm ADN vì sợ vợ "tráo kết quả"

Từ đó, Tú thường xuyên theo dõi hành động của vợ và ông hàng xóm, dù chẳng bao giời hai người đó qua lại với nhau. Sau nhiều ngày theo dõi, Tú chẳng thu được chút tin tức làm vừa lòng bản thân tý nào. Tú không bắt được quả tang vợ ngoại tình nhưng vẫn không khỏi nghi ngờ đứa con trai là “tác phẩm” của ông hàng xóm. Nghi ngờ mãi rồi Tú bắt đầu công khai truy vấn vợ.

Trước những câu hỏi dồn dập của chồng, bà Lệ khẳng định chẳng có quan hệ gì với ông hàng xóm, luôn chung thủy với chồng. Để chứng minh sự trong sạch của mình, bà Lệ khóc lóc, thề thốt đủ kiểu nhưng ông Tú tuyệt nhiên không tin. Chỉ còn cách cuối cùng mang con đi xét nghiệm AND. Nhưng Tú cũng không chịu vì sợ vợ tráo kết quả.

Cuộc sống gia đình những ngày về sau vô cùng nặng nề. Ông Tú không đánh đập, chửi bới vợ nhưng ông cứ nghi ngờ và lạnh nhạt với bà Lệ. Đến khi cậu con trai tròn 12 tuổi thì hai người quyết định ly hôn. Ông Tú định sau khi ly hôn sẽ về miền Trung sống nốt phần đời còn lại.

Con trai nằng nặc sống với người bố vô thừa nhận

Đơn ly hôn gửi ra tòa, tòa 2 lần hòa giải nhưng không có kết quả. Cuối cùng TAND huyện Châu Thành quyết định chấp thuận cho vợ chồng Tú ly hôn. Về tài sản, hai người tự chia, tòa không cần giải quyết vấn đề này.

Về con chung, bà Lệ muốn dành quyền nuôi con về không yêu cầu ông Tú cấp dưỡng tiền nuôi con. Ông Tú đồng ý nhường quyền nuôi con cho bà Lệ. Tuy nhiên, theo quy định thủ tục bắt buộc khi giải quyết ly hôn là tòa án phải hỏi ý kiến trẻ từ 9 tuổi trở lên xem cha mẹ ly hôn thì muốn sống với ai, đây là quyền lợi và nghĩa vụ của trẻ. Và người con của vợ chồng Tú cũng không phải ngoại lệ.

Tòa án - nơi giải quyết ly hôn cho vợ chồng Tú

Sau một hồi im lặng, câu bé nói muốn sống cùng bố khiến cả phòng xét xử bất ngờ. Thẩm phán hỏi “tại sao cháu muốn sống với bố mà không phải mẹ”, cậu bé trả lời “vì mẹ hay đánh cháu”.

Mọi người còn bất ngờ hơn khi Tú đòi ly hôn vợ vì nghi ngoại tình và đứa con lại sống chết muốn ở cùng bố. “Sau phiên tòa cậu bé đã leo lên yên xe của bố ngồi để ông này đèo đi. Tôi còn nhớ rõ cậu bé lúc đó vẫn mặc bộ đồng phục học sinh, trên vai đeo chiếc cặp sách. Người mẹ chạy với theo, lấy mấy tờ 500 ngàn đưa cho con rồi vừa khóc vừa đứng nhìn con đi khuất. Nhìn cảnh tượng ấy khiến tôi vô cùng cảm động". - vị thẩm phán nói.

Quyền nuôi con khi ly hôn

Nga Đỗ (t/h)