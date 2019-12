Gã chồng nhẫn tâm dội nước sôi lên mặt vợ giữa đêm khuya vì... bát vỏ ốc

Sáng nay, ngày 26/12, Công an huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Trương Đình Bình (SN 1978, trú tại xã Đông Sơn, huyện Đô Lương) về tội “Cố ý gây thương tích”.