Gã đàn ông cầm dao đến công an phường thú tội sau khi đâm chết tổ trưởng dân phố

Nghi phạm cầm dao đâm chết tổ trưởng dân phố ở Hải Phòng sau đó cầm hung khí lên công an phường khai báo “tôi giết người”.

Sáng 10/3, Công an phường Lê Lợi nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc tôt trưởng tổ dân phố phường Lê Lợi (quận Ngô Quyền, Hải Phòng) bị đâm tử vong.

Theo nhân chứng tại hiện trường, khoảng 9h cùng ngày, ông B. – tổ trưởng tổ dân phố 18 (phường lê Lợi) bị một người đàn ông khoảng hơn 30 tuổi dùng dao thái thịt lợn đâm tử vong.

Phát nhiện sự việc, nhiều người đã chạy ra sơ cứu, đồng thời gọi xe cấp cứu đưa ông B. đến Bệnh viện . Mặc dù đã được các bác sĩ cứu chữa tận tình nhưng do sốc mất máu và vết thương nghiêm trọng nên ông B. đã tử vong ngay sau đó.

Hiện trường vụ án

Nhân chứng cũng có biết, mấy hôm nay, người đàn ông hơn 30 tuổi này thường xuyên ngồi ở khu vực tổ 18 với nhiều biểu hiện rất lạ. Người dân xung quanh xác định, người này không sống trong tổ 18.

Ngay sau khi vụ án xảy ra, đối tượng này đã đến Công an phường Lê Lợi đầu thú. Lãnh đạo Công an quận Ngô Quyền sau đó xác nhận có vụ án xảy ra trên địa bàn quận.

Theo lãnh đạo Công an quận Ngô Quyền, bước đầu xác định, nghi phạm có biểu hiện tâm thần. Sau khi gây án, nghi phạm cầm theo con dao hung khí xông vào Công an phường và khai “tôi vừa giết người”.

Ngay lập tức, Công an tiến hành bắt giữ nghi phạm và cử đội điều tra xuống phong tỏa hiện trường. Công an quận Ngô Quyền phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan tiến hành khám nghiệm tử thi, xác định nguyên nhân tử vong.

Hiện vụ việc vẫn đang trong quá trình điều tra nên chưa xác định được nguyên nhân chính thức dẫn đến vụ án mạng.

Nga Đỗ (t/h)