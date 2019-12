Gã đàn ông chém 3 người thương vong trên tàu cao tốc để thỏa ước nguyện được… sống trong tù

Vụ việc xảy ra từ năm 2018 nhưng đến nay mới được đưa ra xét xử. Tại phiên tòa, công tố viên đã yêu cầu bản án tù chung thân cho kẻ giết người tên là Ichiro Kojima, 23 tuổi. Bị cáo khai, bản thân đã gây án trên một chuyến tàu di chuyển từ Tokyo đến Osaka vì cảm thấy thất vọng. Trong vụ tấn công đó, Ichiro Kojima đã khiến 2 người phụ nữ bị thương và đâm chết một người đang cố gắng ngăn chặn hắn phạm tội.

Phiên xét xử Ichiro Kojima có rất đông phóng viên , báo đài đến đưa tin. Báo chí Nhật Bản nói rằng, tại phiên xử bị cáo đã khai rằng, hắn “mơ được sống trong tù”. Sau phiên xét xử, Ichiro Kojima bị tuyên án tù chung thân cho tội ác của mình đã gây ra.

Từ vụ án do Ichiro Kojima, xã hội Nhật Bản đã đặt ra mối quan tâm về tình hình an ninh trên mạng lưới tàu cao tốc ở nước này. Bởi trước đó, các chuyến tàu cao tốc của Nhật Bản được xem là an toàn nhất thế giới.

Khi bị bắt, đối tượng này mới 23 tuổi

Tuy nhiên, trước đó vào năm 2015, một người đàn ông Nhật Bản đã có hành động tự thiêu trên tàu điện ngầm, giết chết mình và một hành khách khác trên chuyến tàu đó. Từ sau vụ việc đó, nhà chức trách Nhật Bản đã yêu cầu lắp đặt hệ thống camera an ninh giám sát trên các đoàn tàu. Ngoài ra, công ty vận hành tàu cao tốc còn phải triển khai nhân viên trên tất cả các chuyến tàu cao tốc của họ.

Liên quan đến các vụ án trên tàu cao tốc, ngày 18/12, Cảnh sát Thái Lan đã bắt giữ một kẻ giết người hàng loạt được ra tù sớm trước 7 tháng, hắn là Somkid Poompuang.

Đối tượng này bị bắt trên một chuyến tàu sau cuộc săn lùng trên quy mô tòa quốc. Tên này bị tình nghi giết người giúp việc tại một khách sạn ở tỉnh Khon Kaen sau khi được tha.

Hồi năm 2005, tên này bị kết án tù giết chết 5 người phụ nữ làm việc trong hộp đêm và quán massage. Hắn mới được trả tự do hồi tháng 5 do cải tạo tốt. Nói về đối tượng này, nhà chức trách Thái Lan cho biết việc thả tự do sớm cho Poompuang là điều sai lầm và đang điều tra vụ giết người mới nhất.

Your browser does not support HTML5 video.

Truy sát đối tượng giết người giữa biển, 9 ngư phủ lãnh án trên 60 năm tù

Thu Nga (t/h)