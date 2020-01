Gã đàn ông đâm bạn nhậu chết tức tưởi sau phát ngôn `sao mày ngồi một cục thù lù vậy”

Theo Trí Thức Trẻ, ngày 16/1, TAND tỉnh Đắk Lắk đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử đối với bị cáo Nguyễn Minh Luân ((SN 1986, trú tại TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) về tội Giết người theo quy định tại Điều 123 Bộ luật Hình sự. Sau khi nghị án, Luân bị tuyên phạt 20 năm tù giam.

Theo cáo trạng của VKS, khoảng 15h ngày 4/8/2019, sau khi đi uống rượu, Luân cùng một số người bạn khác gồm anh Nguyễn Khắc Hiệp (SN 1974), Nguyễn Thành Dũng (SN 1972), Trần Ngọc Lan Vũ (SN 1983) và Nguyễn Văn Trọng (SN 2003, cùng trú tại TP Buôn Ma Thuột) đi tăng 2 tại quán “hát cho nhau nghe” nằm trên đường Hoàng Hoa Thám (phường Tân Tiến, TP Buôn Ma Thuột).

Tại đây, nhóm của Luân chuyển từ uống rượu sang uống bia và hát hò. Cũng tại đây, Hiệp nhiệt tình đi mời bạn bè uống bia. Cùng lúc, Luân cầm ly bia lên cụng nhưng thấy anh Hiệp không hưởng ứng nên vô cùng khó chịu.

Bị cáo Luân đứng trước vành móng ngựa nghe tuyên án

Trong cơn ngà ngà say, Luân hất mặt nói với anh Hiệp: “Sao mày ngồi một cục thù lù vậy?”. Nghe thấy vậy, anh Hiệp liền đáp lời: “Tao thích như vậy đó thì sao?”. Sau câu đáp trả “cực gắt” này, hai bên lao vào chửi nhau dẫn đến mâu thuẫn.

Trong lúc cãi vã, Luân bất ngờ cầm ly dùng uống bia đập xuống bàn làm vỡ ly. Luân cầm phần ly bị vỡ đâm vào cổ anh Hiệp khiến nạn nhân gục xuống nền nhà. Phát hiện sự việc, một số người trong nhóm nhậu đưa nạn nhân đi cấp cứu. Song do vết thương quá nặng nên đã tử vong ngay sau đó.

Theo điều tra của cảnh sát, trước khi gây án, Luân từng có tiền án tiền sự là 4 năm tù về tội “Cố ý gây thương tích”. Hai lần bị Công an TP buôn Ma Thuột xử phạt hành chính về hành vi Trộm cắp tài sản và Gây rối trật tự công cộng.

Theo điều tra của cảnh sát, trước khi gây án, Luân từng có tiền án tiền sự là 4 năm tù về tội "Cố ý gây thương tích". Hai lần bị Công an TP buôn Ma Thuột xử phạt hành chính về hành vi Trộm cắp tài sản và Gây rối trật tự công cộng.

