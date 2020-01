Gã đàn ông đâm thượng úy công an trọng thương vì… năn nỉ xin gặp vợ một lúc không được

Biết vợ bị triệu tập về hành vi ghi lô đề, Phan Quốc Thắng đến trụ sở Công an xin gặp vợ song không được đồng ý. Trong lúc bực tức, gã rút dao đâm nhiều nhát vào người một thượng úy Công an.

Tờ Thanh Niên đưa tin, chiều ngày 31/12, đại tá Trần Văn Luận – Trưởng Công an TP Tây Ninh (tỉnh Tây Ninh ) cho biết: Công an P.1 truy bắt các nghi can trong vụ đánh đề, thầu đề trên địa bàn. Trong đó, Công an P.1 đã mời bà Trần Thị Riêng (45 tuổi, ngụ tại KP.5, P.1) đến làm việc về hành vi thầy đều.

Trong lúc cơ quan chức năng đang làm việc với bà Riêng tại trụ sở thì ông Phan Quốc Thắng (chồng bà Riêng, 47 tuổi, ngụ tại khu phố 5, P.1, TP Tây Ninh) đến và yêu cầu được gặp vợ. Vì đang trong thời gian làm việc với bà riêng nên lực lượng chức năng đã từ chối việc xin gặp của ông Thắng. Đồng thời khuyên ông Thắng về nhà đợi thông tin từ cơ quan chức năng.

Tuy nhiên, ông Thắng không đồng ý và ngay lập tức rút dao đã thủ sẵn trong người đâm nhiều nhất vào người thượng úy Trần Thái Trọng (29 tuổi, Công an P.1). Nhờ tránh kịp thời nên thượng úy Trọng chỉ bị thương ở bắp tay trái và ngực.

Thắng tấn công thượng úy Công an vì không được gặp vợ

Sau khi vụ việc xảy ra, lực lượng Công an P.1 đã nhanh chóng khống chế, tạm giữ đối tượng Thắng để điều tra, làm rõ. Mặt khác, đồng nghiệp cũng nhanh chóng đưa thượng úy Trọng đến Trung tâm y tế TP Tây Ninh để cấp cứu. Sau đó, thượng úy Trọng được chuyển lên Bệnh viện tỉnh Tây Ninh để theo dõi. Hiện vụ việc vẫn đang được điều tra, làm rõ.

Trước đó, vào ngày 26/11, Công an phường Bình Tân (tỉnh Bình Thuận) cũng bắt giữ hình sự đối với đối tượng Nguyễn Đừng (SN 1985, ngụ tại phường Bình Tân, tỉnh Bình Thuận) để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ.

Cụ thể, khoảng 19h30 ngày 25/11, Công an phường Bình Tân nhận được tin báo về việc đối tượng Đừng dùng dao gây rối trong khu vực phường quản lý. Lúc này, thượng úy Cao Văn Sơn cùng bảo vệ dân phố có mặt ở hiện trường khuyên can Đừng bỏ dao xuống để làm việc nhưng đối tượng không đồng ý. Đồng thời còn lớn tiếng chửi bới, dùng dao tấn công khiến thượng úy Sơn bị thương tích.

Trước sự việc, lực lượng chức năng và người dân đã tước đoạt con dao không chế Đừng rồi đưa đối tượng về trụ sở Công an phường làm việc. Về phần thượng úy Sơn, ngay sau đó được đưa đi cấp cứu.

Your browser does not support HTML5 video.

Nam thanh niên dùng gậy sắt tấn công Công an xã

Nga Đỗ (t/h)