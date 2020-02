Gã đàn ông sát hại cụ ông 95 tuổi ở viện dưỡng lão… vì phát hiện có “quan hệ mở” với bạn gái cũ

Theo Daily Mail đưa tin, tại một viện dưỡng lão ở thành phố Port Saint Lucie, Florida của Mỹ đã xảy ra vụ án mạng. Nạn nhân là cụ ông Robert Morell (95 tuổi); hung thủ là William Hawkins (47 tuổi).

Nguyên nhân ban đầu được xác định do mâu thuẫn tình cảm. Ngay sau khi nhận được tin báo về cái chết của cụ ông 95 tuổi, cảnh sát đã đưa William Hawkins vào danh sách nghi phạm vì anh đã từng đế thăm cụ ông. Ngoài ra, một nhân viên đã chứng kiến William vội vã rời khỏi phòng của Robert Morell sau nửa đêm.

Theo điều tra, cụ ông Robert Morell được con cháu đưa đến viện dưỡng lão từ tháng 9/2019 vì cụ ông gặp phải vấn đề về tiêu hóa. Tại đây, nhân viên y tế bắt đầu cho cụ ông ăn bằng đường ông hút. Trong thời gian này, cụ ông Robert Morell có “quan hệ mở” với một người phụ nữ 57 tuổi (bạn gái cũ của William Hawkins).

Người phụ nữ này cùng lúc hẹn hò với cả cụ ông 95 tuổi và William Hawkins. Sau một thời không chịu được mối tình tay như vậy, người phụ nữ này quyết định chia tay với Wiliam để đến với cụ ông 95 tuổi.

Chưa có bản án cuối cùng dành cho William

Ngày 4/1, William đã đi theo đường cửa sổ vào phòng ngủ của người yêu cũ. Tại đây, ông lục tìm kim tiêm và lọ insulin mà người yêu cũ dùng để điều trị cho mèo. Nhưng sự việc bị người phụ nữ này phát hiện.

William lúc này liền nói với người yêu cũ rằng, hãy giết Robert Morell bằng cách tiêm insulin qua ống nuôi ăn của ông ta. Nghe thấy vậy, người phụ nữ này từ chối ngay lập tức.

Khi bị người yêu cũ từ chối, William đã cướp xe ô tô của bà và biến mất trong màn đêm. Nghi ngờ William có thể làm hại bạn trai 95 tuổi, người phụ nữ này đã gọi điện đến viện dưỡng lão đề nghị không cho ông ta vào thăm cụ ông.

Song bằng những mánh khóe của mình, William vẫn lẻ vào viện dưỡng lão, đi đến phòng cụ ông và bóp cổ cho đến khi tắt thở. Gây án xong hắn bỏ trốn khỏi hiện trường



Trong quá trình điều tra, ngày 6/1, cảnh sát bắt giữ được William khi hắn đang lẩn trốn tại thành phố Fort Pierce. William bị cáo buộc với tội giết người, cướp ô tô.

Tại cơ quan điều tra, William nói rằng, đã lên kế hoạch sát hại cụ ông 945 tuổi từ lâu. Song hiện nay, tòa án vẫn chưa đưa ra bản án chính thức.

Nga Đỗ (t/h)