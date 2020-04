 Gã “đạo chích” đâm chết nữ công nhân khi bị phát hiện đang “khoắng” đồ trong phòng trọ

Sáng 15/4, Công an tỉnh Đồng Nai ra lệnh tạm giữ hình sự đối với Đậu Đức Mười (SN 1989, quê Nghệ An). Đối tượng này được xác định chính là kẻ đột nhập vào phòng trọ của chị Phạm Thị Bình Minh (SN 2004, quê Thừa Thiên – Huế) ở TP Biên Hòa trộm cắp. Khi bị phát hiện thì ra tay sát hại nạn nhân

Theo tin từ Công an tỉnh Đồng Nai, rạng sáng ngày 9/4, Đậu Văn Mười đột nhập vào phòng trọ của chị Phạm Thị Bình Minh ở phường Long Bình, TP Biên Hòa với mục đích trộm cắp tài sản. Khi đang lục lọi đồ đạc trong phòng thì bị chị Minh phát hiện.

Lúc này, Đậu Đức Mười rút con chị Minh đang cầm trên tay đâm liên tiếp nhiều nhát vào người khiến nạn nhân gục tại chỗ. Sau khi gây án, Mười cướp điện thoại của nạn nhân rồi bỏ trốn khỏi hiện trường.

Đến sáng sớm cùng ngày, người dân sống trong khu trọ phát hiện sự việc nên trình báo Công an. Nhận được tin báo, Công an vào cuộc điều tra, khoanh vùng nghi phạm bằng cách trích xuất camera an ninh quanh khu vực. Từ đó phát hiện nghi phạm là Đậu Văn Mười.

Đậu Đức Mười tại cơ quan điều tra

Về phần Mười, sau khi bỏ trốn khỏi hiện trường hắn chạy ra đường tìm xe quá giang để tẩu thoát. Khoảng 8h cùng ngày, Mười đón xe tải theo về tỉnh Lâm Đồng sang TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk). Đến ngày 11/4, Mười tiếp tục đón xe đi lên cửa khẩu thuộc tỉnh Đắk Nông với mục đích trốn qua biên giới Campuchia.

Tuy nhiên khi đến nơi Mười phát hiện lực lượng chức năng làm việc tại cửa khẩu dày đặc để chống dịch COVID-19 nên khả năng vượt biên khá khó. Nghĩ vậy, Mười liền quay lại TP Buôn ma Thuột lẩn trốn.

Xác định, Đậu Đức Mười đang lẩn trốn ở TP Buôn Ma Thuột nên một tổ trinh sát được cử đi điều tra, phối hợp với Công an TP Buôn Ma Thuột bắt giữ nghi phạm. Sau đó, Công an di lý Mười về Đồng Nai phục vụ công tác điều tra.

Theo thông tin từ Công an, Đậu Đức Mười từng có 3 tiền sự trộm cắp tài sản , mới mãn hạn tù ngày 25/3 vừa rồi. Do ra tù chưa có công ăn việc làm lại thiếu tiền tiêu xài nên “ngựa quen đường cũ” đi trộm cắp tài sản.

Về phần nạn nhân, sau khi tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi xong thì đã bàn giao thi thể về cho gia đình tổ chức an táng. Hiện Công an Đồng Nai vẫn đang mở rộng điều tra để đưa Mười ra xử lý đúng theo quy định Pháp luật

Nga Đỗ (t/h)