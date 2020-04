Gã đạo tặc trở lại nhà tù sau 6 tiếng được trả tự do vì cướp giật tài sản của chị hàng rau

Ngày 9/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Châu Thành (tỉnh Kiên Giang ) đã thực hiện lệnh tạm giam đối với Danh Hường (SN 1993, ngụ tại thị trấn Minh Lương, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản sau 3 ngày tạm giữ.

Theo Công an huyện Châu Thành, Danh Hường có 2 tiền án về tội cướp giật tài sản và trộm cắp tài sản. Danh Hường vừa ra tù nhưng không chịu hoàn lương mà tiếp tục hành vi cướp giật tài sản của nhân dân. Ngày 6/3, Danh Hường trở lại nhà giam sau 6 giờ gây ra vụ cướp giật tài sản của người phụ nữ bán rau.

Cụ thể, sáng ngày 6/4/2020, Hường chạy xe máy đến đoạn đường vắng người qua lại thuộc ấp Bình Lợi, xã Minh Hòa (huyện Châu Thành) để tìm kiếm “con mồi”. Sau một hồi rình rập, Hường phát hiện chị Đào Thị Kim Giang (SN 1981, ngụ tại xã Minh Hòa) đang chở rau đi ra chợ bản nên quyết định cướp tài sản của nạn nhân.

Danh Hường tại cơ quan điều tra

Khi chị Hường đi gần đến chỗ mình, Hường lao ra chặn xe của nạn nhân lại rồi dùng dao uy hiếp. Hường cướp được 1 điện thoại di động và 75.000 đồng của nạn nhân. Gây án xong hắn tẩu thoát khỏi hiện trường.



Sau khi kẻ lạ mặt bỏ đi, chị Giang trình báo sự việc lên Công an huyện Châu Thành. Qua rà soát, trích xuất camera an ninh trên đường cùng lời khai của chị Giang, Công an xác định được nghi phạm là Danh Hường.

Ngay lập tức đơn vị triệu tập đối tượng lên trụ sở Công an để tiến hành lấy lời khai, làm rõ. Qua đấu tranh, Hường thừa nhận do mới ra tù không có công ăn việc làm nên đã nảy sinh ý định cướp giật tài sản để có tiền tiêu xài.

Hiện Công an đang hoàn tất hồ sơ để xử lý đối tượng Danh Hường theo đúng quy định của Pháp luật

Nga Đỗ (t/h)