Gã nghiện vượt gần 200km từ Thanh Hóa ra Bắc Ninh để bán 1kg ma túy lấy tiền tiêu xài

Do thiếu tiền tiêu xài nên đối tượng Nguyễn Xuân Phòng đã “ôm” 1kg ma túy tổng hợp từ Nghệ An ra Thanh Hóa để bán.

Tờ Công lý đưa tin, ngày 25/12, Phòng Cảnh sát điều tra về tội phạm ma túy (Công an tỉnh Bắc Ninh) vừa chủ trì, phối hợp với Công an huyện Yên Phòng phá chuyên án về ma túy. Đồng thời bắt quả tang đối tượng Nguyễn Tiên Phong (36 tuổi, trú tại huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa).

Thời điểm bị bắt giữ đối tượng này đang có hành vi vận chuyển mua bán trái phép chất ma túy. Tại hiện trường, cơ quan điều tra thu giữ 1kg ma túy tổng hợp.

Tại trụ sở Công an, Nguyễn Tiên Phong khai trước đây từng làm công nhân ở khu Công nghiệp Yên Phong (Bắc Ninh). Phong có quen biết một số đối tượng mua bán chất ma túy nên đã tìm mua một số lượng ma túy nhất định của người đàn ông không quen ở khu vực biên giới Việt – Lào (địa phận tỉnh Thanh Hóa ) với giá 170 triệu đồng.

Sau khi lấy được hàng, Nguyễn Tiên Phong “ôm” số lượng ma túy này về Bắc Ninh định bán với mức giá 240 triệu đồng để kiếm lời tiêu xài. Phong hẹn khách hàng ở đường 295 (thuộc thôn Phú Đức, xã Đồng Thọ, huyện Yên Phong) để giao. Khi đang giao dịch thì bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Nguyễn Tiên Phong tại trụ sở Công an

Ngay sau khi bị bắt, lực lượng chức năng đã tiến hành test máu của Phong thì phát hiện dương tính với ma túy. Ngoài ra, Công an tỉnh Bắc Ninh còn điều tra được, Phong là một mắt xích trong đường dây buôn bán trái phép chất ma túy liên tỉnh. Hiện Công an tỉnh đang mở rộng điều tra vụ án này.

Liên quan đến hành vi mua bán trái phép chất ma túy, giữa tháng 12/2019, Công an tỉnh Bình Dương cũng thụ lý một vụ án tương tự. Chiến sĩ phòng chống ma túy và tội phạm, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Quy Nhơn (Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Định) phối hợp với lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm ma túy (Công an tỉnh Bình Định) tiến hành bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Trọng (19 tuổi, trú tại TP Quy Nhơn) để điều tra về hành vi Vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy.

Cụ thể, khoảng 13h30 ngày 17/12, tại khu 2 (phường Nhơn Bình, TP Quy Nhơn), lực lượng trinh sát biên phòng phát hiện đối tượng Trọng chạy xe máy có nhiều biểu hiện tình nghi nên đã ra lệnh dừng xe để tiến hành kiểm tra.

Qua khám xét trong người phát hiện 1 túi nilon ma túy. Kiểm tra trong cốp xe thì phát hiện thêm 31 túi nilon chưa ma túy tổng hợp, ketamin và 76 viên nén thuốc lắc cùng nhiều vật dụng khác. Tổng trọng lượng là 0,4kg. Ngay sau đó, đối tượng Trọng và tang vật bị đưa về trụ sở Công an để phục vụ công tác điều tra.

