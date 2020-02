Gã nông dân ở Đắk Lắk “xen canh” hơn 1000 cây cần sa trong rẫy cà phê để lấy cành lá… cho gà ăn

Theo tin từ Đời sống Pháp luật , ngày 17/1, Công an huyện Cư M’gar (tỉnh Đắk Lắk ) thông tin, đơn vị vừa phát hiện một số lượng lớn cây cần sa được trồng trong vườn rẫy cà phê của ông Phan Xô (47 tuổi, trú tại buôn Dao, xã Ea Ku eeh, xã Ea Kuêh, huyện Cư M’gar).

Cụ thể, ngày 14/2, Công an tiến hành kiểm tra đột xuất và phát hiện trong vườn cà phê nhà ông Xô có trồng 1.182 cây cần sa với nhiều kích thước khác nhau. Ngay lập tức, cơ quan tiến hành xác định nguồn gốc, triệu tập ông Xô đến trụ sở làm việc.

Tại đây, ông Xô khai, trước được một thanh niên không rõ lai lịch cung cấp hạt giống cho trồng. Sau đó, ông Xô tiến hành ươm trồng. Khi cây đã đủ lớn, ông mang đến vườn cà phê của gia đình để trồng.

Cần sa được trồng giữa vườn cà phê

Khi đã đến thời điểm thu hoạch, ông Xô lấy thân, cành lá cho gà ăn. Một số còn lại ông thu hoạch, sơ chế qua và mang về nhà cất giữ. Hơn 1.000 cây cần sa do ông Xô trồng đã vào đợt thu hoạch được.

Công na huyện Cư M’gar tiến hành khám xét nhà ông Xô thì phát hiện có 70gr hạt giống, 300 gr hạt cần sa khô đã được sơ chế. Ngoài ra, Công an còn thu giữ ở trong nhà một quả mìn tự chế, một kíp nổ và 1 roi điện. Tất cả tang vật này được niêm phong, đưa về trụ sở Công an để điều tra rõ nguồn gốc.

Hiện Công an huyện đã ra lệnh tạm giữ hình sự đối với ông Xô để phục vụ điều tra. Công an xác định, thủ đoạn trồng cần xa “xen canh” trong vườn cà phê khá tinh vi song, không thể qua mắt được lực lượng chức năng.

