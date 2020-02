Gã phạm nhân mang án giết vợ tha thiết mong một lần được các con đến thăm

A Sầu (SN 1972, trú tại xã Quảng Tín, huyện Đắc RLấp, tỉnh Đắk Nông) bị tòa án tỉnh tuyên phạt mức án chung thân về tội Giết người. Khi đó, chỉ vì ghen tuông mù quáng mà gã ra tay sát hại vợ cũ rồi dựng lên kịch bản, vợ bỏ nhà theo trai. Nhưng “vỏ quýt dày có móng tay nhọn”, tội các của gã bị người em vợ vạch trần. Từ khi bị bắt, A Sầu tỏ ra vô cùng hối hận nhưng lúc đó đã quá muộn rồi.

Ghen tuông mù quáng

Cách đây 10 năm tại xã Quang Tín (huyện Đăc RLấp) xảy ra vụ chồng giết vợ chỉ vì ghen tuông mù quáng gây rúng động dư luận. Gã chồng vô nhân tính chính là A Sầu. Theo người dân địa phương kể lại, năm 2000, A Sầu và chị Lê Thị Hồng Phượng có tình cảm với nhau. Sau một thời gian tìm hiểu, quyết định đi đến hôn nhân. Lần lượt 3 đứa con kháu khỉnh ra đời. Nhưng cũng từ đó, A Sầu không tu chí làm ăn mà ngày ngày chìm trong men rượu. Không chỉ vậy, A Sầu còn nướng toàn bộ tài sản của gia đình vào những cuộc sát phạt đỏ đen. Cứ nhậu say, thua bạc là về y rằng vợ chồng xô bát xô đũa. Quá chán nản với cuộc sống hôn nhân đầy bế tắc, chị Phượng nhiều lần định ly hôn nhưng thương con còn nhỏ nên lại thôi.

Đến năm 2007, vì không chịu nỗi gã chồng đổ đốn, thiếu trách nhiệm, chị Phượng quyết địn đệ đơn ly hôn. Tòa xử cho chị Phượng được quyền nuôi 3 con, A Sầu phải có nghĩa vụ phụ chị nuôi con . Thế nhưng, A Sầu chẳng bận tâm, gã tiếp tục chìm đắm trong men rượu và những cuộc sát phạt đỏ đen. Đến lúc không còn một cấc trong người thì gã chạy về xin vợ cũ tha thứ. Vốn là người hiền lành, dễ mủi lòng và thương các con nên chị Phượng lại chấp nhận cưu mang gã.

Quay lại sống chung chẳng được bao lâu thì A Sầu lại đổ đối. Lần này không đánh bạc mà “chơi lớn” chuyển sang cá độ, nhưng gã lại thua sạch, các khoản nợ chồng chất lên nhau. Để có tiền trả nợ, gã bắt vợ bán đất nhưng chị Phượng quyết không nghe bởi bán rồi thì lấy đấy đâu mà cấy cày. Sự từ chối của chị Phương chính là mồi lửa thổi bùng mâu thuẫn giữa hai người. Khi mâu thuẫn đang ở đỉnh điểm thì A Sầu nghe đồn chị Phượng có người đàn ông khác.

Ghen tuông mù quáng đẩy cuộc sống hôn nhân đến vực thẳm

Ngày 17/6/2010, A Sầu mặt nặng như sắt chạy về nhà đưa tiền cho 3 đứa con đi mua bánh ăn. Khi con đi khuất, A Sầu lao vào tra tấn vợ. Gã gằng giọng hỏi chị Phượng về người đàn mà thiên hạ đang bàn tán chị cặp kè cùng. Bị khống chế chị Phượng chống cự quyết liệt, thấy vậy, A Sùng cầm búa đập liên tiếp nhiều nhát vào đầu vợ. Sự tấn công tàn bạo của gã chồng vô nhân tính khiến chị tử vong tại chỗ. Gây án xong, A Sầu chẳng mảy may run sợ. Thậm chí, ngay lúc đó hắn đã vạch ra trong đầu một kịch bản hoàn hảo về sự mất tích của vợ. Hắn mang thi thể vợ vứt xuống giếng hoang rồi về nhà dọn dẹp sạch sẽ hiện trường và vào nhà nằm như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Mấy ngày sau không thấy chị Phượng xuất hiện, mọi người tá hỏa đi tìm. Lúc này, một mặt A Sầu nói với người thân không biết vợ đi đâu, mặt khác hắn đi phao tin chị Phượng ngoại tình, bỏ đi cùng người đàn ông ở làng bên cạnh. A Sầu tinh vi đến mức, sau đó gã đến nhà chị Lê Thị Hồng Phương (em gái chị Phượng) tỏ vẻ buồn bã vì vợ bỏ chồng con theo trai.

Ám ảnh và ân hận

Tin tưởng chị gái không phải người hai lòng và biết rõ anh rể là người chồng chẳng ra gì nên chị Phương tỏ ra nghi ngờ. Một mặt chị thể hiện thái độ lo lắng, an ủi anh rể, mặt khác chị âm thầm truy tìm dấu vết của chị gái. Chị Phương nghi ngờ chị gái đã gặp bất chắc gì đó và A Sầu có thể là kẻ gây nên sự việc này. Sau đó vài ngày, chị Phương nhờ chồng rủ A Sầu đi nhậu. Trong lúc hai người đang uống rượu, chị Phương lẻn đến nhà A Sầu để tìm kiếm dấu vết của chị gái.

Trong nhà vẫn còn nguyên quần áo của chị Phượng, đồ đạc không có dấu hiệu bị dọn dẹp xê dịch, thế nên chị Phương cho rằng, chị gái không bỏ nhà theo trai. Sau nhiều giờ kiên nhẫn tìm kiếm, chị Phương bất ngờ phát hiện vết máu dính trong một chiếc lá khô ngay dưới một hàng gạch trong nhà. Nghi ngờ chị gái bị sát hại nên đã trình báo cơ quan Công an

Nhận được tin báo, Công an huyện Đắc RLấp đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Đắk Nông xuống hiện trường điều tra, xác minh thông tin. Qua khám nghiệm hiện trường và lần theo dấu vết của chị Phương cung cấp, Công an phát hiện bộ quần áo dính máu của hung thủ được dấu ở bờ suối cách nhà khoảng 1km. Tuy nhiên, lúc này thi thể chị Phượng chưa được tìm ra.

Thấy Công an vào cuộc điều tra, A Sầu tự trấn an bản thân và tỏ ra vô cùng bình tĩnh. Gã phối hợp chặt chẽ với Công an trong việc tìm kiếm thi thể vợ. Sau nhiều giờ truy tìm cuối cùng cơ quan điều tra cũng phát hiện thi thể chị Phượng bị giấu giếng giếng hoang. Khi Công an vớt lên thi thể không còn nguyên vẹn. Tất cả những người chứng kiến vụ đều vô cùng đau đớn, ai cũng căm phẫn trước hành độc vô nhân tính của A Sầu. Trước hàng loạt bằng chứng không thể chối cãi được, A Sầu buộc phải cúi đầu nhận tội.

Phạm nhân A Sầu trải lòng về dằn vặt, ân hận sau khi ra tay sát hại vợ vì ghen tuông mù quáng

Kể từ ngày mẹ chết bố bị bắt, 3 đứa con trở thành trẻ mồ côi. Dăm ba hôm thì ở với ông ba, dăm ba hôm lại về tá túc bên nhà chị Phượng. Nhìn 3 đứa cháu nhỏ dại bơ vơ, chị Phượng không kìm được nước mắt, chị nói: “Chị Phượng vốn là người hiền lành, chịu thương chịu khó. Khi còn sống, chị chỉ biết làm lụng để lo cho chồng con. Vậy mà chỉ vì ghen tuông vô cớ, A Sầu đã ra tay tàn nhẫn với người vợ của mình, khiến 3 đứa cháu của tôi mồ côi cả cha lẫn mẹ”.

Ngày 5/7/2011, Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Nông đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm. Sau khi nghị án , HĐXX tuyên án tủ hình đối với A Sầu về tội Giết người. Không đồng tình với bản án sơ thẩm, A Sầu làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ án phạt. Trong phiên tòa phúc thẩm, HĐXX thống nhất giảm nhẹ án phạt từ tử hình xuống chung thân. Có nhiều người không đồng tình với phán quyết của HĐXX nhưng nhiều người lại cho rằng, A Sầu phải sống để cảm nhận nỗi đau, sự dằn vặt, ân hận khi ra tay quá độc ác với chị Phượng.

Sau ngày xét xử, A Sầu được chuyển xuống trại giam Đắc PLao (tỉnh Đắk Nông ) cải tạo. Sau 9 năm cải tạo tại đây, A Sầu có vẻ điềm tĩnh hơn, ít giao tiếp với mọi người. Những lúc không phải đi làm, gã thường ngồi bó chân một góc nhìn xa xăm, ai hỏi cũng không buồn trả lời. Chỉ khi được cán bộ trại giam nói có phóng viên muốn gặp thì A Sầu mới đứng lên đi ra phòng thăm hỏi thân nhân.

Sau vài câu chuyện phiếm, A Sầu mới trải lòng: “Hôm đó, tôi thật sự không muốn ra tay sát hại vợ mình. Tuy nhiên, trong lúc mâu thuẫn đang kịch liệt thì Phượng cầm lấy một con dao bầu thách đố. Không làm chủ được, tôi đã dùng búa đập vào đầu vợ. Phát hiện vợ đã tử vong, tôi sợ hãi tìm cách phi tang, xóa dấu vết với hy vọng chạy trốn lỗi lầm của mình”.





“Sau từng ấy ở trong trại giam, đêm nào tôi cũng bị ám ảnh về cái ngày định mệnh khủng khiếp ra tay với vợ. Dẫu biết tội ác của mình là quá lớn nhưng tôi chỉ mong 3 con tha thứ cho những lầm lỡ của người cha bội bạc này. Trước khi nhắm mắt, xuôi tay, tôi chỉ mong được các con đến thăm một lần là quá mãn nguyện”, A Sầu nói thêm.

