Gã thanh niên giết mẹ và em gái để bảo vệ danh dự gia đình rồi nhờ bạn nhận tội hộ

Kể từ khi chồng mất, đứa con trai tên Sumit (21 tuổi, ở Ấn Độ ) không chịu làm ăn nên kinh tế khó khăn. Cô Sunita (40 tuổi) phải đến một thành phố khác kiếm tiền để trang trải cuộc sống. Một thời gian sau, cô con gái Ritika (15 tuổi) cũng nghỉ học đi làm theo mẹ.

Lần này, hai mẹ con Sunita háo hứa về nhà nhưng không hề hay biết chuyện gì đang đợi mình cở phía trước. Có nằm mơ Sunita cũng không nghĩ được rằng, đứa con trai cô hết mực yêu thương có thể ra tay sát hại mẹ và em gái. Ngày 19/9/2016, người dân thị trấn Manesar (TP Gurgaon, bang Haryana) tá hỏa phát hiện thi thể hai người phụ nữ với nhiều vết thương. Theo kết luận của cảnh sát, hai nạn nhân bị bóp cổ chết. Nhận định đây là vụ giết người nghiêm trọng nên cảnh sát đã phát đi thông báo để truy tìm danh tính hung thủ và xác định danh tính nạn nhân . Sau 72 giờ, thi thể hai nạn nhân được hỏa táng đúng theo quy định.

Trong lúc vụ án đang đi vào ngõ cụt thì bất ngờ vào một đêm sau đó khoảng 2 tuần, trên địa bàn thị trấn Manesar xảy ra một vụ vi phạm trật tự công cộng. Cảnh sát sau đó đã khám xét chiếc xe của người đàn ông tên Bakargarh Dharambir (28 tuổi). Trên xe cảnh sát thu giữ được 2 khẩu súng không rõ nguồn gốc nên ngay lập tức bắt giữ người này.

Trong quá trình lấy lời cung, cảnh sát phát hiện chi tiết động trời, cách đây vài ngày, Dharambir sử dụng hai khẩu súng này để sát hại một phụ nữ và con gái của cô. Cảnh sát mất nhiều thời gian để chắp nối các thông tin và xác định được đấy chính là hung thủ trong vụ sát hại hai phụ nữ.

Ba nghi phạm bị cảnh sát bắt giữ

Ban đầu, Dharambir phủ nhận không quen biết nạn nhân. Tối hôm xảy ra vụ án, nhận thấy hai mẹ con người phụ nữ tay xách nách mang đi hỏi đường, biết được người từ nơi khác đến nên đã nảy sinh ý định giết người, cướp của. Tuy nhiên, lời khai có nhiều mâu thuẫn nên cảnh sát đặt ghi ngờ. Sau nhiều giờ đấu tranh, Dharambir cuối cùng cũng phải cúi đầu nhận tội.

Nạn nhân được xác định là Sunita và con gái Rirtika, chủ mưu vụ án mạng này chính là cậu con tra Sumit. Để thực hiện kế hoạch giết mẹ và em gái, Sumit đã rủ hai người bạn là Bakargarh Dharambir và Pradeep (18 tuổi) cùng tham gia.

Cả ba rủ hai nạn nhân đi tới một ngôi đần ở thành phố lân cận và vào đêm nagfy 18/9, chúng đã bóp cổ hai nạn nhân cho đến khi họ ngất đi rồi bắn họ tử vong. Cuối cùng, mang thi thể hai nạn nhân ra ven đường vứt. Điều đáng nói, trong quá trình chạy trốn, Sumit lại nhờ hai người bạn gánh tội thay mình trong trường hợp bị bắt và cả hai người bạn đều đồng ý.

Mọi chuyện sẽ rơi vào quên lãng nếu Dharambir không xảy ra xung đột với một thanh niên địa phương. Ngay sau đó, cảnh sát bắt tất cả các đối tượng liên quan. Tại cơ quan điều tra Sumit khai rằng: “Tôi không hề hối hận mà ngược lại, tôi thấy tự hào về những gì mà mình đã làm bởi hành vi của họ không thể chấp nhận được”.

Theo điều tra của cảnh sát, kể từ khi chồng mất, con gái còn nhỏ, con trai quậy phá nên cô Sunita đã gặp nhiều khó khăn. Sau đó cô quyết định đi làm công nhân ở một thành phố khác. Nhưng Sumit luôn cảm thấy nhục nhã vì nghi ngờ mẹ hành nghề mại dâm mặc dù cô một mực phủ nhận. Chính vì điều này giữa hai mẹ con nhiều lần xảy ra mâu thuẫn, cãi vã.

"Mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm khi Sumit cáo buộc mẹ đã lôi kéo cô em gái 15 tuổi tham gia bán dâm. Chính vì lẽ đó, bị cáo quyết định trừng phạt họ nhằm bảo vệ cái gọi là “danh dự gia đình ”, cảnh sát nói.

