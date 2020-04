Gã thợ xây trút mưa dao xuống người đồng nghiệp vì… cay cú chuyện thua bạc

Do cay cú vì thua 1 triệu đồng cộng thêm ấm ứt do mâu thuẫn với anh Khuyến lúc đánh bạc nên Lâm lấy dao chém tới tấp vào lưng, bụng khiến nạn nhân tử gục tại chỗ.

Theo điều tra ban đầu, khuya ngày 7/4, Nguyễn Văn Lâm (tên thường gọi là Hùng; 41 tuổi; thường trú thôn 8, xã Ea K’Tur, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk) cùng nhóm thợ xây công trình Bệnh viện Nhân Ái (thôn Cây Da, xã Phú Văn, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước ) rảnh rỗi nên rủ nhau chơi bài ăn tiền. Sau một hồi hăng say chơi, Lâm bị thua mất 1 triệu đồng.

Thêm nữa, lúc đang chơi bài thì giữa Lâm và anh Bế Văn Khuyến (33 tuổi; thường trú xã Hồng Kỳ, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang) phát sinh mâu thuẫn. Song do được mọi người ngăn cản nên hai người không cãi nhau nữa. Chơi thêm được một lúc thì tất cả giải tán đi ngủ để sáng hôm sau tiếp tục làm việc.

Nhưng riêng Lâm thì không ngủ được, hắn trở người đi trở người lại suy nghĩ về vụ thua bạc cũng như mâu thuẫn với anh Khuyến. Trong lúc cay cú, ấm ức dồn lên, Lâm bật dậy đi ra phía sau lán trại lấy một con dao làm bếp cầm vào bên trong đâm nhiều nhát vào lưng, bụng anh Khuyến.

Phát hiện sự việc, một số công nhân trong lán đã nhanh chóng đưa nạn nhân đi cấp cứu. Song do vết thương quá nghiêm trọng nên đã tử vong ngay sau đó.

Nguyễn Văn Lâm tại cơ quan điều tra

Về phần Lâm, sau khi gây án đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, khoảng 7h ngày 10/4, Công an bắt giữ được Lâm khi đang lẩn trốn tại một nhà nghỉ trên địa bàn xã Bam Bo, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước.

Trong tiến trình điều tra, tối ngày 14/4, Công an tỉnh Bình Phước đã tống đạt quyết định khởi tố, bắt giam đối với Nguyễn Văn Lâm để điều tra về hành vi giết người. Hiện vụ việc vẫn đang được điều tra làm rõ.

Đánh bài ăn tiến không chỉ là hoạt động vi phạm Pháp luật mà từ đó còn nảy sinh nhiều mâu thuẫn dẫn đến những vụ án mạng thương tâm. Trước đó tại Vĩnh Long cũng từng xảy ra một vụ án mạng tương tự do mâu thuẫn trong lúc đánh bài.

Cụ thể, khoảng 12h ngày 10/7/2019, sau khi uống rượu, Nguyễn Thanh Hùng (tên thường gọi là Tí, 41 tuổi, ngụ H.Cầu Kè, Trà Vinh) đến nhà ông Lý Văn Đầy (50 tuổi, ngụ xã Trung Hiếu, H.Vũng Liêm, Vĩnh Long) chơi đánh bài.

Trong lúc đánh bài, giữa Hùng và anh Nguyễn Hoàng Thơ Thái (26 tuổi, ngụ xã Trung Hiếu) xảy ra mâu thuẫn về việc đánh bài và chuyện hùn tiền nuôi gà để bán gà thịt. Bức tức vì nghĩ Thái còn nhỏ mà hỗn láo, không tôn trọng mình nên ông Hùng đi ra phía sau nhà ông Đầy lấy dao đâm vào lưng Thái. Mặc dù đã được đưa đi cấp cứu sau đó nhưng Thái đã tử vong do choáng mất máu cấp.

Tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Vĩnh Long phối hợp với lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường, tổ chức truy bắt và vận động gia đình kêu gọi Hùng ra đầu thú. Đến rạng sáng 11/7/2019, Hùng đã đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội của mình.

